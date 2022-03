Vedeta din România care e pregătită de război: „Am făcut armata, știu să trag cu arma”

Solista Biu este una dintre aparițiile exotice și extrem de plăcute de pe piața muzicală din România. Născută în Cuba, artista a prins vremurile comuniste și Revoluția și s-a pregătit cu arma în mână să își apere țara. Sentimentul patriotic a împins-o către uniforma militară. A făcut armata și cunoaște rigorile ei. Ea se declară pregătită ca în cazul unui conflict militar să meargă să lupte alături de soldații români.

Solista Biu Marquetti este stabilită în București de mai bine de 16 ani, iar recent a obținut cetățenia română. Își amintește de vremurile comunismului din țara sa, atunci când s-a și înrolat în armată din dorința de a-și apăra patria chiar cu prețul vieții.

Desigur, nu m-a obligat nimeni să fac Armata, regulile acestea nu sunt obligatorii pentru femei, ci pentru bărbați. Pur și simplu, eu am ales să fac Liceul și apoi Facultatea de Drept (care se făceau în cadrul militar). Toți profesorii mă îndreptau către muzică, văzând talentul dat de Dumnezeu, dar eu tot Armată am făcut. Am crescut cu Revoluția. În „Epoca Comunismului”, cubanezii trăiau chiar bine, nu le lipsea nimic.

Problemele au început când a căzut blocul comunist și nu am mai primit ajutor din partea nimănui. Instrucția constă cam 70% din ceea se vezi în filme (disciplină, respect, rigoare, antrenament militar, etc). Deci, eram gata să îmi dau viața pentru țara mea, dacă era necesar”, a declarat Biu pentru revista EGO.