Vedeta din România care a slăbit peste 50 de kilograme. Care este secretul

O vedetă din România a slăbit mai bine de 50 de kilograme. Motivația a fost punctul ei forte, nu a făcut vreo intervenție chirurgicală în acest sens. Care este secretul cu ajutorul căruia a atins această performanță, dar și cine este vedeta. Toate amănuntele, disponibile în rândurile de mai jos.

Alina Dincă a făcut dezvăluiri despre perioada în care adecis să slăbească. Toată România știe că artista a reușit să dea jos 55 de kilograme, iar motivația a fost, cu siguranță, punctul ei forte.

Alina Dincă este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite artiste din țara noastră. Aceasta a dezvăluit cum a reușit să slăbească 55 de kilograme. Astfel, vedeta a decis să-și schimbe radical stilul de viață, iar puțini dintre români știu cum a reușit această performanța.

Artista Alina Dincă a recunoscut că și-a făcut câteva ajustări. Artista a recunoscut că a trecut și pragul medicului estetician în urmă cu câțiva ani, atunci când și-a ridicat sânii și și-a pus implanturi mamare în Turcia. În plus, aceasta a dezvăluit că procesul de slăbire a fost unul greu, însă dorința a fost mare și a reușit să arate cum a visat de la început.

„Am făcut niște ajustări. A fost destul de greu o perioadă a vieții mele în care am tot încercat să arăt și eu uite așa frumos ca tine (nr. ca prezentatoarea TV). Am reușit la un moment dat să ajung atât de bine și am mai pus câteva kiliograme în plus. Un pic mai bine decât acum”, a mărturisit Alina Dincă, conform Antena Stars.