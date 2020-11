Vedeta din România care a scăpat ca prin minune de moarte. Accidentul oribil pe care l-a avut

Celebra artistă și soțul său au trăit clipe de groază. Cei doi au fost la un pas de moarte după ce au fost implicați într-un accident de mașină. Din fericire totul s-a terminat cu bine, iar atât vedeta, cât și soțul ei au scăpat teferi.

Artista a scăpat de moarte ca prin minune

În cadrul unei emisiuni TV, Maria Buză a povestit momentul de groază prin care a trecut și care a marcat-o foarte tare. Mai precis, în urmă cu mai mulți ani, artista a avut un accident de mașină.

Potrivit actriței, accidentul a avut loc la doar doi ani după ce a născut, în timp ce ea și soțul său se aflau cu mașina pe autostradă, iar afară vremea era urâtă și ploua torențial. Din cauza vizibilității reduse, la un moment dat, un autobuz care transporta persoane a intrat în mașina celor doi.

”Au mai fost momente grele. Am avut la doi ani după ce am născut un accident de mașină grav. Nu știm cum am supraviețuit. Pe autostradă, era o ploaie torențială. Noi mergeam foarte încet și în spate un autobuz plin de persoane a intrat în noi pentru că nu ne-a văzut”, a spus Maria Buză la ”Star Matinal”, potrivit Ciao.ro.

După accident au deschis o sticlă de șampanie

Maria Buză a povestit că, după ce au ajuns acasă, cei doi soți fiind foarte fericiți că au scăpat cu viață, au deschis o sticlă de șampanie și i-au mulțumit lui Dumnezeu că au scăpat cu viață.

”Am ajuns acasă, am deschis o șampanie și am mulțumit lui Dumnezeu că trăim. Pe 7 mai a fost o altă cumpănă pentru noi pe care am depășit-o cu bine”, a continuat artistă.

Maria Buză, probleme din cauza coronavirusului

S-ar părea că celebra artistă a pierdut aproape toată munca și banii investiți în ultimii ani. Vedeta deține două restaurante, unul în București, iar altul pe litoral, dar în contextul pandemiei a fost nevoită să le închidă, iar după ce s-a întâmplat acest lucru, problemele cu banii au început să fie din ce în ce mai serioase.