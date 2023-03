Vedeta din România care a pierdut 150.000 de euro la cazino: „Mama a făcut calculele, cam asta e suma” VIDEO

O vedetă din România a avut curajul să recunoască unul din cele mai grele momente din viața sa. Mai exact, bărbatul celebru a mărturisit că a fost pasionat de jocurile de noroc, iar ani la rând a pierdut sume uriașe care îi puteau aduce acum un confort. Acesta era deja iubit și cunoscut de publicul larg, dar în sufletul său se afla dezamăgirea uriașă de care a scăpat cu greu. ,,Mama a făcut calculele la un moment dat, cam asta este suma”, a mărturisit el.

Alex Bogdan este unul din cei mai iubiți actori de comedie de la noi. Acesta a reușit să pună mâna pe contracte avantajoase în perioada de glorie în care juca în serialul ,,Mondenii”.

Cu toate astea, tot în acel moment se bucura de sume frumoase și din partea teatrului unde lucra. Din păcate, ceea ce nu știa aproape nimeni era faptul că actorul era încă din acea perioadă dependent de jocuri de noroc. Banii care i-ar fi adus acum confortul și stabilitatea mult dorită au ajuns pe apa sâmbete.

,,Probabil suma e un pic mai mare, nu am stat să fac calcule. Mama a făcut calculele la un moment dat, cam asta e suma, între 150.000 – 200.000 de euro. Suma poate să fie și 100 de lei sau 300 de euro, dependența e problema. E un subiect foarte sensibil, mi-e greu să vorbesc despre asta. Am primit multe mesaje de la tineri că nu se așteptau să mă deschid și care trec și ei prin asta. E halucinant unde s-a ajuns!

E foarte greu să te deschizi și să vorbești despre asta.. În 2008 am fost prima oară la cazino, treceam printr-o despărțire. Eram în mall, s-a deschis o ușă și am văzut multe luminițe, eram ca o muscă și am intrat. Am băgat prima dată 20 de lei, am apăsat, nu știam ce fac și, în 5 minute, a venit o domnișoară și mi-a dat 200 de lei. Am zis că nu mai plec!”, a mărturisit Alex Bogdan.