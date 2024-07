Vedeta din România care a intrat în depresie, după pierderea tatălui său. O îngrijește pe sora ei cu handicap

Pierderea unui părinte este un moment peste care nimeni nu trece cu ușurință. O cunoscută vedetă din România a trecut prin astfel de momente extrem de dificile. A intrat în depresie după pierderea tatălui.

Ileana Badiu a trecut prin momente dificile după ce tatăl ei a decedat, fiind răpus de o boală necruțătoare. De asemenea, a avut grijă de sora sa vitregă, care suferă de un handicap psihomotor sever.

„Mi-am revenit greu după moartea tatălui. Este un lucru pe care nu l-am mai spus niciodată și-l voi spune aici pentru prima oară… Eu am o soră de care am grijă, care este sora mea vitregă din partea tatălui, care are un handicap psihomotor sever.

Eu m-am trezit cu aceste griji, însemnând că, dintr-odată, tatăl meu, care era susţinătorul familiei, dar şi responsabil pentru sora mea, a dispărut. Sora mea este cu 11 mai mare.

El a dispărut, mama mea a plecat din ţară, pentru că a avut o oportunitate profesională, iar eu m-am trezit, la 22 – 23 de ani, fără familia care fusese strânsă în jurul meu.

Dintr-odată aveam o libertate completă de a fi singură, de a decide asupra vieţii și de a avea grijă de sora mea, care mi-a rămas mie în grijă, devenindu-i cumva și mamă şi tată acestei persoane cu nevoi speciale, pentru care eu nu am fost pregătită”, a spus Ileana Badiu, în cadrul emisiunii 40 de întrebări cu Denise Rifai.