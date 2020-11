Vedeta din România a dat cărțile pe față. De ce a divorțat: a spus tot adevărul

O vedetă din România vine cu detalii despre despărțirea furtunoasă dintre ea și tatăl copilului ei. Nimeni nu se așteptau ca cei doi să meargă pe drumuri separate. Soții au ținut totul ascuns multă vreme înainte de a dezvălui fanilor lor că au divorțat.

Adevărul despre divorț. O vedetă din România vine cu detalii cu privire la despărțirea de soț

Invitată la emisiunea „Vorbește Lumea”, Victoria Răileanu a povestit despre divorțul de soțul ei care a fost făcut public după o bună perioadă după ce cei doi și-au încheiat legăturile și pe cale legală. Actrița din serialul „Vlad” a venit cu detalii despre despărțirea la care nu se aștepta nimeni. De asemenea, a vorbit despre viața unei femei singure, cu un divorț la activ și cu un copil. Relația dintre artiști a rămas natinsă în ceea ce-l privește pe Carol, rodul iubirii lor, care are 5 ani și jumătate.

Victoria a făcut radiografia relației dintre ea și tatăl micuțului și și-a dat seama că ei nu au putut avea niciodată încredere totală unul în celălalt, iar că lucrurile pe care nu le-au discutat la timp au alimentat un foc mocnit ce avea să le distrugă relația. Decizia ultimă a divorțului a fost a blondinei de peste Prut, susținând că își dorea să se vindece și să afle cine este. De asemenea, a subliniat faptul că nu-l face pe Conrad vinovatul prim în această situație, tocmai pentru că fiecare au făcut greșeli. „Noi am divorțat și acum trei ani. Am fost despărțiți patru luni. Dar de frica de a nu rămâne singuri, ne-am împăcat. Dar erau lucruri nevorbite, nerezolvate. Nu am reușit să trecem peste unele momente din timpul relației. Vara trecută mi-am propus să mă vindec”, a mai detaliat aceasta.

„Am considerat că am făcut tot ce am putut posibil”