Vedeta de la Survivor si Chefi la Cuțite e însărcinată în 5 luni: ‘Imposibil de descris în cuvinte’

Bucurie mare pentru una dintre fostele concurente de la Survivor. Vedeta, care a participat și la Chefi la Cuțite, e însărcinată în cinci luni. A vrut să se afle de la ea că va deveni curând mamă și a publicat imagini noi cu burtica. Cum arată acum tânăra ce va naște primul ei copil.

Elena Matei este una dintre fostele concurente de la Survivor, care s-a afirmat și la Chefi la Cuțite. Vedeta a anunțat încă de la Crăciun că va deveni mamă pentru prima dată. Este foarte fericită că a avut parte de o asemenea binecuvântare și a ales un moment potrivit pentru a da marea veste fanilor.

Elena Matei, fostă concurentă de la emisiunea „Chefi la Cuțite”, împărtășește cu bucurie vestea că se află în luna a cincea de sarcină și abia așteaptă momentul magic când își va ține bebelușul în brațe. Cu o strălucire aparte în ochi, Elena radiază de fericire, iar recent a decis să împărtășească această emoție cu fanii săi.

Citește și: Iubita lui Reghecampf a apărut cu burtica de gravidă. Cum arată acum Corina Caciuc FOTO

Pe pagina sa personală de Facebook, Elena Matei a publicat câteva fotografii în care se află în ipostaze tandre, mângâindu-și cu delicatețe burtica de graviduță. În descrierea acestor imagini, tânăra a transmis un mesaj emoționant, subliniind că este dificil să exprime în cuvinte trăirile intense pe care le experimentează în această perioadă unică.

„Imposibil de descris in cuvinte ceea ce simt in aceasta perioada Trece atat de repede 5 luni cu tine Can’t wait to meet u. #babyiscoming”, a scris Elena Matei în descrierea unor fotografii în care apare își etala cu mândrie burtica de graviduță.