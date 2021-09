Vedeta de la Pro TV, despre nunta secretă pe care a avut-o de curând. Nimeni nu a aflat vestea cea mare

O vedetă de la Pro TV s-a căsătorit în mare secret. Nimeni nu a aflat de ziua cea mare. Aceasta a fost extrem de discretă în privința marelui eveniment unde i-a avut alături pe cei mai dragi prieteni.

Este unul din magicienii care reușesc să aducă zâmbetul pe buze multora și le dau o nouă șansă. Laura Boghiu de la ‘Visuri la cheie’ a trăit de curând emoții uriașe în cadrul unui eveniment extrem de important din viața ei. Arhitecta celebră a dezvăluit cum este viața de femeie proaspăt măritată și care sunt planurile ei de viitor.

Cea din urmă a mărturisit că trece printr-o perioadă aglomerată plină de filmări și proiecte personale, momente în care i se face tare dor de o vacanță și de clipe libere. Femeia a mai adăugat că nimic nu este schimbat după nuntă, doar își dă seama că a făcut un pas mare care i-a unit mai tare pe ea și bărbatul care i-a furat inima, lucru care o bucură imens.

Laura a mărturisit că relația ei de cuplu este chiar mai frumoasă de atunci și este sigură că bucuriile nu se vor opri aici. Aceasta a spus că dacă pleci cu un sentiment incert la drum și nu ești convins că el/ea ar fi omul potrivit, atunci nu trebuie să faci pasul cel mare.

„Relația noastră este și mai frumoasă de când am spus „DA și sunt sigură că va fi din ce în ce mai frumoasă. Dacă pleci cu un sentiment negativ, cum că relația s-ar putea strica sau dacă nu ești convins că el/ea ar fi THE ONE, sunt de părere că nu ar trebui făcut acest pas.”, a mai mărturisit vedeta.