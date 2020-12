Vedeta de la Pro TV a avut o aventură cu un coleg. Dezvăluire bombă, cine e bărbatul: ‘Nimeni nu a știut’

Actrița Diana Sar din serialul ”Vlad” a venit în emisiunea lui Cătălin Măruță, de la Pro TV, pentru a participa la rubrica mâncatului iute. Diana Saar a făcut dezvăluiri bombă, dat find faptul că nu a reușit să facă față prea bine sosurilor iuți, puse la dispoziție de Cătălin Măruță.

Vedeta de la Pro TV a avut o aventură cu un coleg

Actrița Diana Sar a venit în platoul ”La Măruță”, pentru a participa pentru prima dată la rubrica sosurior iuți, rubrică extrem de temută pentru participanți. Acesteia ”i-a luat gura foc de două ori”, mâncând din sosurile iuți, deoarece nu a vrut ca întrebările să fie citite de Cătălin Măruță. Printre numele pe care le-a rostit Diana Sar în emisiune au fost Emilian Oprea și Monica Bârlădeanu, Anghel Damian și Ana Bădilaș. ”Răpusă” de sosurile iuți, Diana Sar a băut două pahare cu lapte.

Pentru că nu a mai putut mânca iute, Diana Sar a fost nevoită să răspundă, printre altele, la întrebarea, ”Spune numele unui bărbat cu care ai avut o aventură, dar presa nu a aflat”, iar răspunsul ei a fost de-a dreptul surprinzător: Dan Ursu. Menționăm că Dan Ursu, colegul ei, nu este însurat, dar are o iubită. Nu știm însă dacă avea iubită atunci când s-a consumat aventura dintre Diana Sar și Dan Ursu.

O altă ”cerință” a lui Cătălin Măruță pentru Diana Sar a fost să aleagă un nume din trei pentru ”dacă ar fi să petreci o vacanță cu Horia Moculescu, Ion Dichiseanu sau Marian Nistor, cu cine ar fi”. Iar Diana Sar l-a ales pe Horia Moculescu.

În final, Diana Sar a spus că este de acord să mai vină în emisiunea lui Cătălin Măruță, dar că nu o să mai participe niciodată la acest joc.

Diana Sar, fire rebelă, de mică

Diana Sar este o fire nonconformistă, căreia îi place să se reinventeze de fiecare dată. Aceasta a mărturisit că a fost o fire rebelă încă de mică.

”Când aveam 13 ani, într-un cantonament, la prânz, în timpul în care ar fi trebuit să dormim, am plecat la băieți să jucăm cărți. Antrenorea noastră a bătut la ușă, iar eu am sărit dintr-un balcon în altul pentru a nu fi prinsă. Din păcate, niște păsări au vorbit și antrenoarea a intrat în camera în care mă ascunsesem. Am primit o pedeapsă care m-a facut să am febră musculară o saptămână.”, a divulgat actrița, pentru 22 News.