Vedeta care și-a operat toată fața la cei 58 de ani ai săi. Ce problemă supărătoare a avut

Chiar dacă pare că operațiile estetice se adresează în special femeilor, nu puțini sunt bărbații care apelează adesea la astfel de retușuri.

Cu toate astea, ei evită să vorbească despre intervențiile estetice și îmbunătățirile pe care le suferă cu atât de multă lejeritate cu cât o fac femeile.

Este și cazul unei vedete care s-a afișat pe Instagram cu chipul bandajat după intervenția estetică pe care a suferit-o.

Este vorba despre creatorul de modă Marc Jacobs, care a vorbit deschis despre intervențiile estetice pe care le are și a recunoscut că aspectul tenului său începea să îl deranjeze, în special pielea lăsată și aspectul căzut al feței.

El a postat o fotografie chiar din clinica de chirurgie plastică la care a suferit operația. Marc Jacobs s-a operat la doctorul Andrew Jacono, un medic renumit în rândul vedetelor.

El a fost extrem de sincer cu privire la modificările pe care și le-a făcut, povestind care a fost motivul din spatele întregii schimbări.

Medicii îi dăduseră o veste foarte proastă. Din cauza stilului de viață dezastruos, creatorului trebuia să îi fie îndepărtat colonul.

A ajuns apoi la nutriționist, care a reușit să îl salveze cu o dietă curată, lucru care l-a făcut să și piardă din kilograme și să vrea să îmbunătățească lucruri la aspectul lui fizic.

„Petreceam 16 ore pe zi la birou, dintre care şase eram la toaletă, pentru că aveam mereu probleme. Mâncam doar junk food. Iar doctorul mi-a spus:

Practic, trebuie să-ţi scoatem colonul! Nu fac asta, i-am spus. Aşa că am fost la un nutriţionist, care mi-a zis: dacă asculţi 100% ceea ce-ţi spun să faci, vei fi într-o formă mai bună decât ai fost vreodată şi nu va trebui să renunţi la colonul tău.

În plus, am început să fac sport – fac asta de trei ani deja. Când am început să mă simt mai bine, iar procentul meu de grăsime corporală a scăzut de la 21% la 5% şi am dezvoltat masă musculară, am fost incredibil de fericit.

Am schimbat totul la mine: m-am tuns, mi-am pus lentile de contact. Înainte, nu-mi păsa deloc de look-ul meu. Eram 16 ore la muncă şi nu mă vedea nimeni. După ce mi-am schimbat stilul de viaţă, mi-am dorit să socializez tot mai mult”, a spus celebrul creator de modă.