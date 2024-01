Vedeta care i-a stricat canapeaua lui Măruță. Reacţia prezentatorului, de neratat: ”Îmi pare rău!”

Emily Burghelea a fost invitată la emisiunea lui Măruță, unde a povestit cum e viața de mamă, dar și cum se descurcă cu doi copii atunci când pleacă în vacanță. Vedetă a venit cu un bagaj ca să arate oamenilor cum ar trebui să arate o valiză completă, mai exact, valiza trebuie să conțină și aparate care să ușureze viața copilului.

Celebra asistentă TV, Emily Burghelea a devenit mamă pentru a doua oară. Celebra asistentă se poate bucura de o familie frumoasă. Vedeta a fost invitată la emisiunea lui Cătălin Măruță pentru a vorbi despre viața de părinte. Aceasta a adus și o geantă plină cu aparate, menite să ușureze viața copilului. Aparat de încălzit șervețele, espressor de lapte praf, prelungitor de scaun de avion, iar acestea sunt doar câteva dintre obiectele aduse de Emily în platou.

Totuși, ca să detalieze și mai bine cum arată viața de părinte, Emily a vărsat laptele din aparat pe toată canapea lui Măruță, apoi a trebuit să se așeze pe cealaltă parte pentru a-și continua discuția. Imediat, vedetă a realizat ce a făcut și a spus :

În urma incidentului, Emily și-a exprimat părerea de rău și precizat că-i va înlocui canapeaua.

Însă, Cătălin Măruță nu a părut supărat de incident și i-a cerut vedeti să nu-i schimbe canapeaua.

În ciuda, asigurărilor aduse de Cătălin, Emily se simțea în continuare vinovată. Vedeta și-a motivat din nou gestul și a precizat că:

”Voiam să îți arăt ce ar trebui să ai în bagaj pentru copii, încerc să nu car atâtea lucruri după mine, am tot felul de chestii, am un aparat de încălzit șervețele.”

Pe lângă aparatele de ultimă tehnologie, Emily Burghelea a apelat și la ajutorul unor leacuri băbești. Celebra asistentă Tv a declarat că a început să bea bere pentru a ajuta lactația. Aceasta a mărturisit că acest leac băbesc s-a dovedit util, însă i-a adus și câteva kilograme în plus.

„Să știi că m-am îngrășat. Când am născut, eram slabă moartă. Acum m-am îngrășat de la bere. Mi-au zis niște mămici că berea ajută lactația. Am început să beau bere. Nu îmi plăcea deloc, dar am început să beau o bere, apoi pe a doua și a treia.”