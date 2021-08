Vedeta care a plecat din România doar cu o valiză. Unde și-a mutat toată familia și de ce

O cunoscută vedetă la noi a decis să se mute din țară alături de soțul ei. Ea a făcut mai multe declarații și a povestit motivul deciziei sale.

Ea a declarat că s-a mutat din țară pentru un an și a luat cu ea doar o valiză. Acum locuiește la o margine de pădure, iar primul oraș se află la 10 minute de mers cu mașina.

Este vorba despre celebra Nadine, care s-a mutat pentru un an departe de România, în mijlocul Franței, alături de soțul ei. Niciunul dintre ei nu știu limba, dar au de gând să se înscrie la cursuri.

„M am mutat din țară pentru un an, într-un sat, undeva în mijlocul Franței. Eu, soțul și copilul, fiecare cu câte o valiză și nimic mai mult. Locuiesc la o margine de pădurice, la 10 minute de mers cu mașina de primul oraș. Pe proprietatea unde locuiesc se mai află un cal alb și doi măgăruși. De când mă trezesc și până mă culc cântă tot soiul de păsărele în rest, liniște.

Motivele pentru care ne am mutat sunt multiple, însă cel pe care îl voi menționa astăzi, și sub umbrela căruia intră toate celelalte, este spaima mea de a trăi o viață liniară. Cumva am reușit să transimt asta și familiei mele.

Frumusețea vieții pe această lume nu mă lasă să trăiesc fără să o explorez pe cât mai multe planuri. Refuz să nu aflu ce pot afla sau să nu văd ceea ce pot vedea.

Nu mă interesează bârfe, nu mă interesează cine cu cine și de ce, detest aceste informații, mă reduc ca om, în schimb vreau să știu despre umanitatea noastră, despre culturile pe care le au dezvoltat oamenii de-a lungul timpului. Vreau să ating ziduri, vreau să percep nuanțe, pe scurt, vreau să explorez lumea”, a scris vedeta pe blogul ei.