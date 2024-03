Vedeta Antena 1 care iubește din nou. A fost și la Survivor! Prima imagine incendiară cu iubita, nu se mai ascund FOTO

Andi Constantin nu mai este singur și și-a găsit fericirea în brațele unei celebre influencerițe. Fosta ispită de la Insula iubirii trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Cătălina, cunoscută în mediul online drept Hype Fox. Deși sunt împreună de câteva luni, cei doi și-au asumat relația amoroasă abia acum. Pe Instagram, roșcata a publicat un videoclip emoționant în care apare alături de Andi!

Andi Constantin, unul dintre cei mai râvniți burlaci din showbiz, are o nouă iubită! Fostul concurent la Survivor este fericit alături de noua lui parteneră de viață. Dacă până acum a preferat să o țină departe de ochii curioșilor, iată că recent, fostul râvnitul burlac a lăsat la iveală faptul că este mai îndrăgostit ca niciodată și se mândrește cu femeia care i-a cucerit inima.

Cea care a publicat primele imagini cu ei a fost tânăra de 27 de ani. Aceasta a postat pe contul personal de Instagram un videoclip în care apare pe plajă alături de Andi. Deși nu i-a dezvăluit identitatea, mulți internauți și-au dat seama că este vorba despre fostul burlac de la Antena 1. În prezent, cei doi amorezi se află într-o vacanță de vis în Bali, Indonezia.

Iubita lui Andi Constantin se numește Cătălina și este o cunoscută vloggeriță din România. Conform mărturisirilor făcute chiar de ea, cei doi au petrecut ultimele trei săptămâni departe de România, o ocazie perfectă pentru a se cunoaște mai bine. Nici trecutul amoros al noii sale iubite nu este unul de ignorat. Cătălina a trecut printr-un mariaj și este proaspăt divorțată. Deși declara că despărțirea de fostul soț nu a fost una ușoară, ei bine, Cătălina a ales să se ‘arunce’ rapid în brațele lui Andi Constantin. Se pare că fosta ispită de la Insula Iubirii a reușit să o cucerească!

„În 2023 am trecut printr-un divorț. Am 27 de ani și sunt o femeie divorțată. Am fost 7 ani împreună, iar după acești ani ne-am dat seama că suntem destul de maturi și că mai bine ne despărțim. Contează foarte mult relațiile pe care le avem. 2024 este despre oamenii care vin și au un scop în viața noastră, să te inspire, să te ajute, să te iubească”, preciza ea într-un clip de pe Tiktok.