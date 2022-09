„Vedem începutul sfârșitului Federației Ruse de azi. Trebuie să fim pregătiți”. Declaraţiile care prevestesc finalul lui Putin

Rusia trece în aceste zile printr-o situație fără precedent. Motivul, este decizia lui Putin de invada Ucraina, și sancțiunile occidentale ulterioare. Mulți își pun, în aceste zile, întrebarea ce se va întâmpla cu Federația Rusă la finalul acestui război. Un răspuns pragmatic l-a dat fostul șef al trupelor americane din Europa, Generalul Ben Hodges. „Vedem începutul sfârșitului Federației Ruse așa cum arată astăzi. Trebuie să fim pregătiți”, declară Hdoges. Va fi așa sau nu, rămâne de văzut.

Generalul-locotenent în retragere Ben Hodges este cel care a ocupat posturi de comandă în timpul războaielor din Afganistan și Irak. Generalul a făcut această declarație într-un mesaj pe Twitter luni, a relatat site-ul polonez niezalezna.pl.

Vorbind despre războiul din Ucraina, Hodges a declarat:

I think that US war-aims for this conflict should include „de-imperialization” of Russia. It seems to me that we are seeing the beginning of the end of the Russian Federation as it looks today. We need to be prepared for this…we were not prepared for the end of the USSR. https://t.co/tXpx6m3KmU

— Ben Hodges (@general_ben) September 4, 2022