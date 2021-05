Valeriu Gheorghiță, declarație șoc după maratonul vaccinării: „Cea mai mare temere nu este legată de ce va urma după vaccin”

Maratonul vaccinării din acest weekend, desfășurat la București, a fost un real succes. Potrivit medicului Valeriu Gheorghiță, obiectivul autorităților cu privire la numărul de persoane imunizate a fost atins și chiar depășit, astfel că 18.000 de cetățeni au primit deja prima doză. Coordonatorul campaniei de vaccinare a anunțat, de asemenea, când va avea loc și cel de-al doilea maraton de vaccinare fără programare, atunci când persoanele vaccinate cu prima doză vor primi și rapelul.

Veștile bune încep să apară și în țara noastră, astfel că medicul Valeriu Gheorghiță a venit cu informații îmbucurătoare după succesul maratonului de vaccinare din București. După trei zile de muncă continuă, medicii și tot personalul implicat în această campanie de vaccinare pot răsufla liniștiți și împăcați datorită faptului că au atins obiectivul acestei inițiative.

În ciuda faptului că targetul propus a fost de 10.000-15.000 de persoane imunizate, până duminică seara, 18.000 de persoane au fost deja vaccinate cu prima doză, ceea ce înseamnă că aproximativ șase persoane au fost vaccinate pe minut.

Datorită oportunității de vaccinare rapidă, fără programare, mulți străini au ales să vină să se vaccineze în România, având în vedere că în alte țări, cetățenii așteaptă săptămâni și chiar luni până le vine rândul la imunizare.

În urma maratonului de vaccinare, medicul militar Valeriu Gheorghiță a dezvăluit de ce s-ar teme românii să se imunizeze. Acesta a explicat că nu efectele vaccinului îi sperie, ci procedura în sine. De asemenea, medicul a povestot cum a decurs evenimentul din prisma sa, câte persoane a vaccinat și cine s-a regăsit printre acestea.

„Erau multe persoane care așteptau la coadă înainte să înceapă maratonul și care așteptau să fie vaccinate de mine, și am vaccinat circa 56 de persoane în câteva ore. Am vaccinat o persoană în scaun cu rotile, de o condiție socială precară, și mă bucur că am reușit să o ajut să se vaccineze.

Cea mai mare temere a oamenilor nu este de vaccin, ci de înțepătură. Femeile au fost mult mai curajoase, însă oamenii nu trebuie să își facă griji, nu este o procedură dureroasă.

Vestea bună este că vom organiza în continuare aceste maratoane, în 14 -16 mai se vor organiza în Cluj, Iași, Petroșani și alte orașe”, a adăugat medicul Valeriu Gheorghiță.