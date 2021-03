Valeriu Gheorghiță, anunț îngrijorător pentru românii care s-au vaccinat cu AstraZeneca: „Dacă un vaccin are o problemă, are tot vaccinul prin natura lui”

Medicul Valeriu Gheorghiță a vorbit deschis despre problemele reale cu care România se confruntă cu privire la vaccinare. Din păcate, reacțiile adverse apărute după vaccinarea cu AstraZeneca ridică probleme la nivel mondial, iar cetățenii sunt din ce în ce mai speriați și mai sceptici. Miercuri seară, coordonatorul campaniei de vaccinare și-a expus părerea referitoare la acel „lot cu probleme”, ridicând mai multe semne de întrebare în rândul persoanelor vaccinate deja cu AstraZeneca.

Cu o transparență aparte, medicul Valeriu Gheorghiță a expus problema vaccinării cu AstraZeneca din două perspective: O dată din punct de vedere medical, iar pe de altă parte, din perspectiva pacienților imunizați cu AstraZeneca, speriați de consecințe sau a celor care ar urma să se vaccineze în viitor.

Preocupări și îngrijorare legitime. Ne dorim să intensificăm pe cât se poate informarea celor care vor mai multe informații. Am organizat mai multe sesiuni de întrebări și răspunsuri pe pagină noastră de vaccinare”, a spus Gheorghiță, în cadrul emisunii „Marius Tucă Show”.

Coordonatorul campaniei de vaccinare a afirmat miercuri seară că problema apărută la acel lot de vaccinuri ar putea fi o problemă a serului, indiferent de lot. Acesta a specificat, de asemenea, că acesta este punctul său de vedere personal și medical. Din punct de vedere procedural, în momentul apariției unor probleme la un naumit lot, medicii sunt obligați să carantineze acele doze cu probleme până la apariția rezultutului analizelor de calitate efectuate.

„Din punctul meu de vedere medical și profesional, nu cred că un lot are o problemă. Dacă un vaccin are o problemă, are tot vaccinul prin natura lui probleme.

Din punct de vedere procedural, în momentul în care înregistrezi mai multe evenimente adverse dintr-un anumit lot, este obligatoriu să carantinezi acel lot până se face o analiză a criteriilor de calitate.

Având în vedere că la nivel european au fost înregistrate evenimente adverse din mai multe loturi, varianta să fie un lot implicat este puțin probabilă”, a adăugat coordonatorul campaniei de vaccinare”, a transmis acesta, potrivit alephnews.ro.