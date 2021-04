Valeriu Gheorghiță, adevărul despre riscurile vaccinului AstraZeneca. Ce se întâmplă după prima doză administrată: „Așa funcționează sănătatea publică”

Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheroghiță, a venit cu explicații suplimentare cu privire la vaccniul cu AstraZeneca. Acesta a comparat beneficiile și riscurile acestui ser cu mersul cu mașina sau avionul, dar și cu pericolele ce pot apărea în acest sens. Medicul a explicat, de asemenea, ce pot face românii care au refuzat să mai facă doza de rapel cu AstraZeneca.

Valeriu Gheorghiță a revenit în cursul zilei de ieri la subiectul privind vaccinarea cu AstraZeneca. În urma scandalului apărut în jurul acestui vaccin din cauza problemelor trombotice, peste 90.000 de români și-au anulat programarea la vaccinarea cu acest ser. În acest moment, în România există 750.000 de doze disponbile, dintre care, 9000 sunt rezervate pentru persoanele care urmează să-și facă doza de rapel cu acest vaccin.

Coordonatorul campaniei de vaccinare a explicat că riscurile vaccinării sunt mai mici, comparativ cu beneficiile aduse. Pentru a putea fi înțeles de toată lumea, Valeriu Gheorghiță a comparat imunizarea cu AstraZeneca cu mersul cu mașina sau avionul, două metode sigure teoretic, dar care pot avea și riscuri, într-o oarecare măsură.

„Gândiți-vă la mersul cu mașina sau mersul cu avionul. Sunt mijloace de transport sigure, pe care le folosim, dar asta nu înseamnă că nu se întâmplă accidente. Se întâmplă, face parte din statistică. Așa funcționează sănătatea publică. Trebuie să iei decizii în favoarea celor mulți, pentru că așa se stabilesc riscurile și beneficiile la orice decizie medicală.

Vorbim de un risc de 6 evenimente trombotice la 1 milion de persoane vaccinate. Practic, dacă am vaccina 20 de milioane de persoane, am ajunge la 120 de evenimente trombotice. Doar în anul 2019 am înregistrat la nivel național 128 de tromboze de sinus venos cerebral”, a declarat Valeriu Gheorghiţă în cadrul unei emisiuni.