Valeriu Gheorghiță a făcut anunțul zilei. Când ne vom întoarce la o viață fără restricții

România ocupă în acest moment un loc trei fruntaș printre țările europene cu cele mai multe vaccinări. Conform datelor numărul persoanelor vaccinate l-a depășit pe cel al celor infectate. Datele au fost furnizate chiar de către coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghiță.

Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghiță, este optimist în ceea ce privesc actualele restricții și revenirea la normalitate. Am putea spune că datele dau această doză de optimism, având în vedere că la această oră avem mai multe persoane vaccinate decât pacienți infectați. Declarația vine din partea aceluiași medic, Valeriu Gheorghiță.

Statistica momentului ne poziționează pe un loc trei între țările europene ca număr de vaccinări. Nu știm dacă datele sunt lucruri cu care să te mândrești neapărat, dar ce este cert este că lucrurile funcționează exact așa cum au fost planificate. Garanția acestei sitauții a reiterat-o și medicul Valeriu Gheorghiță în interviul acordat celor de la AlephNews.

”Eu aș spune că toată campania e o provocare. Am început de la elaborarea strategiei alături de colegii noștri din toate ministerele implicate. Am începutl cu dezvoltarea planului de implementare, organizare logistică, rețeteaua de distribuție, resura umană, care a trebuit să fie identificată în fiecare județ, Prima parte a campaniei s-a desfășurat în condiții foarte bune. (…) Am putut să asigurăm vaccinarea unui număr foarte mare de persoane.

De asemenea, din ianuarie au intrat în activitate și centre din afara unităților medicale. Ne preocupă tot ce se întâmplă din punct de vedere epidemiologic. Sunt tulpini care sunt în atenția tuturor organismelor internaționale. Însă, categoric prin vaccinare putem să avem un control cât se poate de bun asupra evoluției epidemiologice a infecției cu SARS-CoV-2 și este șansa noastră să revenim la normalitatea pe care o așteptăm”, a adăugat Valeriu Gheorghiță.