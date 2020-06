Vă amintiți de Ada Milea? Artista a ajuns de nerecunoscut la 44 de ani: FOTO și VIDEO

Ada Milea este de nerecunoscut la 44 de ani. Cântăreața are o carieră de aproape două decenii și este unică în felul său în lumea artistică din România. Nimeni nu a încercat nici măcar să o copieze.

O mai știți pe Ada Milea? Artista este de nerecunoscut la 44 de ani: FOTO și VIDEO

Ada Milea, cea mai nonconformistă din România, degajă talent pur și nu este recunoscută prin ținute scumpe, machiaj, bijuterii și alte găselnițe, scrie dilemaveche.ro. Ada Milea este un personaj artsitic singular în țara noastră.

Nimeni nu s-a aventurat să o copieze și nici nu ar avea cum. ada Milea, o persoană timidă îm viața de zi cu zi se transformă total odată ajunsă pe scenă.

Ada Milea are ceva interesant de spus

”Nu ştiu… poate mă păstrez pentru acolo. Cred că e vorba despre ceea ce exprim şi nu despre mine. Eu nu sînt prea interesantă, dar am ceva interesant de spus”, a declarat Ada Milea. Ada Milea nu se consideră nici cântăreașță, nici actriță, dar i-au plăcut ambele, astfel în cât le-a combinat și a ieșit ceva unic.

”Din cauza faptului că nu sunt tocmai o actriţă bună şi nu prea am legătură cu muzica, m-am refugiat între cele două şi a ieşit ce se vede. Mă joc. În acest joc, muzica nu e un scop, ci o consecinţă. Invit colegi actori şi muzicieni şi încercăm să conectăm cuvinte ale unor gînduri cu melodiile lor posibile. E un joc în care râdem enorm”, a mai declarat Ada Milea.

Ada Milea este actriță de meserie

Deși este actriță cu acte, absolvind Universitatea de Artă Teatrală din Tîrgu Mureş, Ada Milea a constatat singură că nu face față pe scenă, fără o chitară.

”Nu, am observat eu. Adică, urmărindu-i pe colegii cu adevărat talentaţi (am fost colegă de clasă cu Sorin Leoveanu) şi uitîndu-mă cu admiraţie la ei, am înţeles că talentul meu e în altă parte. Cred că e foarte sănătos să fim cinstiţi cu noi înşine. Precis există mulţi oameni care-şi irosesc talentul din cauza orgoliului de a se considera talentaţi în ceea ce nu sînt”, a explicat Ada Milea.

Ada Milea a renunțat la scena teatrului

Ada Milea a încercat sădevină actriță, dar nu i-a ieșit. După ce a plecat din teatru au urmat alte demisii.

”Cred că fiecare are locul lui pe lume şi n-are rost să ne consumăm viaţa făcînd tot felul de lucruri care n-au legătură cu noi. E bine să căutăm. Cînd am fugit din teatru, mi-am dat cinci demisii. Nu mă credeau. Erau foarte drăguţi şi îmi explicau cum e cu siguranţa zilei de mîine, ce bine e să ai un salariu, un loc de muncă sigur… Atunci erau mai puţine facultăţi, iar clasele conţineau mai puţini studenţi”, a amintit Ada Milea. Artista a explicat cum îi vin ideile pentru melodiile sale.

Cum își compune melodiile Ada Milea

”Melodiile apar prin surprindere. Le declanşează o situaţie, o idee, un gînd, o vocală, o persoană care mătură întîmplător… Nici nu ne dăm seama cît de tare ne pot influenţa absolut toate lucrurile din jur. Ieri repetam un vals, au dispărut două minute nişte colegi şi, cînd s-au întors, au auzit complet alt cîntec. Ha-ha, era acelaşi, dar se transformase teribil”, a concluzionat Ada Milea.