Urarea de Paște a SRI a stârnit mii de reacții. Românii s-au întrecut în comentarii: “Cei mai tari!”

Serviciul Român de Informații (SRI) reprezintă principala agenție de informații din România, având ca responsabilitate asigurarea securității naționale prin colectarea, analiza și furnizarea de informații relevante pentru protejarea intereselor și valorilor statului român. Cu o istorie și o evoluție îndelungată, SRI își desfășoară activitatea sub controlul Parlamentului și sub coordonarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Cu ocazia sărbătorilor pascale, SRI a transmis un mesaj care a devenit rapid viral.

Înființat în anul 1990, Serviciul Român de Informații a preluat rolul de principală agenție de informații din România după căderea regimului comunist. Inițial, organizația a fost concepută pentru a proteja securitatea națională și a țării împotriva unor amenințări externe și interne, precum spionajul, terorismul și alte activități ilegale. De-a lungul timpului, SRI și-a adaptat și extins capacitățile pentru a face față noilor amenințări și provocări, inclusiv în domeniul cibernetic și al securității informaționale.

Duminică, în prima zi de Paște, Serviciul Român de Informații (SRI) a scris un mesaj inedit în mediul online, la care au reacționat mii de români.

„Nu credem până nu vedem cu ochii noștri”, este mesajul SRI care, în doar câteva ore, a strâns mii de reacții și sute de comentarii, cum ar fi: „Cei mai inteligenți! Cei mai tari! The best of the best! Paște binecuvântat, să ne apărați de noi înșine! Semnat cu mândrie, fată de securist!”.