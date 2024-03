Unul dintre cei mai cunoscuţi cântăreţi din lume a murit în somn. Anunţul a fost făcut de soţia sa! Eric Carmen, solistul de la Raspberries, avea 74 de ani

Pentru cei care au trăit cu muzica anilor 70, numele lui Eric Carmen este sinonim cu celebra trupă Raspberries. Din păcate, Eric Carmen, unul dintre cei mai cunoscuţi cântăreţi din lume a murit în somn la vârsta de 74 de ani, iar anunţul a fost făcut de soţia sa.

Eric Carmen, solistul Raspberries, a murit la 74 de ani

Solistul trupei Raspberries, Eric Carmen, a murit la vârsta de 74 de ani, iar soția regretatului star îi aduce un omagiu emoționant. Soția sa, Amy, a făcut anunțul pe site-ul personal al cântărețului.

„Cu o tristețe imensă, împărtășim vestea sfâșietoare a morții lui Eric Carmen. Dulcele, iubitorul și talentatul nostru Eric s-a stins din viață în somn, în weekend. I-a adus o mare bucurie să știe că, timp de zeci de ani, muzica lui a atins atât de mulți și va fi moștenirea lui de durată. Vă rugăm să respectați intimitatea familiei în timp ce plângem enorma noastră pierdere. Dragostea este tot ce contează… fidelă și pentru totdeauna.”, a scris soția sa, Amy.

Eric Carmen, o legendă a muzicii rock

Eric Carmen a fost unul dintre principalii semnatari ai faimoasei trupe Raspberries, alături de Wally Bryson, Dave Smalley și Jim Bonfanti. Grupul a fost puternic influențat de invazia britanică, inclusiv de trupe precum The Beatles și The Who. Eric a avut un rol important în succesul trupei, deoarece a scris pe toate hiturile lor.

Formația The Raspberries, care s-a format în Cleveland, a apărut pe scena rock americană în 1972 cu albumul de debut autointitulat, care conținea un autocolant cu aromă de zmeură și cel mai mare hit al lor: „Go All the Way”, un cântec provocator pentru vremea sa, cântat din punctul de vedere al unei tinere femei.

Melodii precum Go All the Way, Let’s Pretend, Tonight și Overnight Sensation au atras un număr mare de fani către grup. În 1975, însă, trupa s-a despărțit, iar Eric și-a urmat propriul drum pentru o carieră solo. El a găsit succesul cu melodii precum All By Myself și Never Gonna Fall In Love Again.

Toți fanii aveau să-i recunoască vocea plângăcioasă în perioada pionierilor power-pop din anii ’70. Ulterior melodiile sale soft rock aveau să îl transforme într-un pilon al muzicii anilor ’80, când două dintre cele mai mari succese ale sale au devenit coloane sonore.

Pentru filmul „Footloose” din 1984, a scris împreună cu Mike Reno și Ann Wilson piesa „Almost Paradise”, care a fost înregistrată de Mike Reno și Ann Wilson, și a scris și cântat „Hungry Eyes”, din filmul „Dirty Dancing” din 1987. Ulterior, un alt hit, semant Eric Carmen, „Make Me Lose Control”, a ajuns pe locul 3 în 1988.

„Devastat să aud această veste”

Pentru a sublinia și mai mult statutul său de legendă a muzicii, a făcut parte din Ringo Starr & His All-Starr Band. Grupul a fost un proiect pasional al lui Ringo Starr de la The Beatles, care a adunat pentru turnee persoane care se remarcau fiecare în felul lor, în lumea muzicii.

Eric Carmen a făcut parte din grup în timpul turneului din 2000, dar ulterior avea apariții până în 2019.