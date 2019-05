Unde va fi încarcerat Radu Mazăre. Fostul primar al Constanței, adus luni în țară

Radu Mazăre, fostul primar al Constanție, va ajunge în țară luni, 20 mai. Condamnat definitiv la închisoare, el a fost extrădat de autoritățile din Madagascar și va ateriza pe aeroportul din Otopeni în jurul orei 20:00.

Radu Mazăre va fi adus în țară de polițiștii români, sub escortă. Avionul cu care fostul primar al Constanței va fi adus în țară va ateriza, în jurul orei 20, pe aeroportul Otopeni. Aducerea lui Radu Mazăre reprezintă un eveniment de interes inclusiv pentru internauți. Pe Facebook a fost creat un eveniment special pentru acest moment.

De altfel, autoritățile din București s-au mișcat extrem de repede în cazul său. Imediat după ce a fost arestat în Madagascar, Ministerul Justiței a redactat și trimis acolo cererea de extrădare, iar autoritățile malgașe au aprobat-o imediat.

Radu Mazăre va ateriza pe aeorportul Otopeni și, imediat ce va pune piciorul pe pământ românesc, va fi dus direct la un penitenciar din Ilfov. Acolo va sta în carantină vreme de 21 de zile, așa cum cere legea.

După această perioadă obligatorie pentru toți cei care urmează să fie încarcerați, el va fi repartizat la alt penitenciar din apropierea domiciliului. Cel mai probabil, el va fi încarcerat la Penitenciarul Poarta Albă, pentru că are buletin de Constanța.

Numai că s-ar putea să nu aibă loc acolo. Penitenciarul are regim deschis şi semideschis, pentru condamnări sub trei ani, şi nici nu mai are locuri disponibile. La Poarta Albă este un grad de ocupare de 128%, potrivit Adevărul.

Penitenciarul Poarta Albă are o capacitate de 1.000 locuri, dintre care 600 sunt în incinta de bază şi 400 în secţia exterioară, așa numita închisoare VIP. Acolo și-au ispășit pedepsele persoanele cu notorietate precum Victor și Ioan Becali, Cristian Borcea, Mircea şi Dragoş Băsescu, Miron Mitrea și Maricel Păcuraru.

Decizia privind locul în care va fi încarcerat Radu Mazăre va fi luată de Administraţia Naţională a Penitenciarelor. Alte variante luate în calcul pentru fostul primar al Constanței mai sunt închisorile din Tulcea și Slobozia.

Aducerea lui Radu Mazăre în țară se va face în regim de maximă siguranță. E motivul pentru care fostul primar al Constanței nu va tranzita aeroportul, potrivit Realitatea.

„In momentul actual, (n.red. Radu Mazare) se afla in aeroport, in Antananarivo, capitala Madagascarului. De circa doua ore. Urmeaza sa plece de acolo cu un zbor, care este la ora 1 noaptea, spre Paris. Din ce am inteles, dar asta nu pot sa va confirm, am inteles ca plecarea ar fi din Paris la ora 16:20, iar sosirea in jurul orei 20:00, la Bucuresti. Nici nu cred ca va putea fi vazut la aeroport, pentru ca exista o procedura care trebuie urmata. Masina de la penitenciarul Rahova va fi la scara avionului, il va imbarca si va pleca la Rahova cu el. El nu va tranzita aeroportul ca un turist, sa poata fi vazut, sa poata fi interpelat. El, in momentul in care a pus piciorul din avion pe scarile de coborare, capata statut de detinut. In niciun caz nu va tranzita aeroportul, cum facem noi, spre exemplu”, a spus Mihai Mazăre, fratele fostului edil.