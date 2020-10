Unde se pun semnele de incepator la masina si alte 5 lucruri pe care un proaspăt șofer trebuie să le știe

Instructorii auto îți sunt alături la primele ore de condus, te ajută să înveți lucrurile necesare pentru a obține permisul de conducere și îți explică pas cu pas ce trebuie să faci. Pe parcursul primelor ore de condus, ai mereu pe cineva alături de tine să te îndrume. Însă, adevărata încercare este atunci când ești singur la volan și nu are cine te îndruma. Cu toate acestea, cei mai mulți șoferi se lovesc de șocul primei experiențe la volan când nu mai este nimeni lângă ei să îi îndrume.

Chiar și cei care au luat cu brio examenul de teorie și nu au avut probleme la proba practică, își dau seama imediat că în trafic sunt mereu situații imprevizibile. Situații în care trebuie să gândești rapid și să execuți manevre dificile dar necesare. Din acest motiv, este necesară o anumită perioadă de timp pentru a trece de la șofer începător la șofer profesionist. Pentru acest lucru este nevoie de răbdare la volan și alte sfaturi ce sunt gândite pentru a te proteja la volan.

Unde se pun semnele de începător?

Odată luat permisul, ești obligat sa porți semnele de începător timp de un an. Acest este un cerc de culoare galbenă cu un semn de exclamare în mijloc, de culoare neagră. Cercul galben are diametrul de 100mm iar semnul de exclamare are 60mm. Punctul de la semnul exclamării are 10mm.

Legea spune că autovehiculele din categoriile: AM, A1, A2 și A, sunt obligate să pună semnele de începător lângă numărul de înmatriculare. La celelalte autovehicule, pe parbriz în partea din dreapta jos, iar pe lunetă în partea stângă jos. Autovehiculele ce nu au lunetă, vor pune semnul pe parbriz în partea din dreapta jos și pe caroserie în partea din spate stânga sus.

Sfaturi pentru un proaspăt șofer

1. Evită condusul fără însoțitor la început

Cu toate că abia ai luat permisul și poate ești nerăbdător să conduci singur, este indicat să ai pe cineva alături primele câteva ore. Pentru o tranziție cât mai ușoară în adevărata lume a șoferilor, este indicat să ai o pereche în plus de ochi primele dăți. Persoana care o alegi să îți fie alături, ar trebuie să fie cineva apropiat ție. O persoană calmă ce te poate atenționa atunci când ești pe punctul de a greși.

2. Experiența vine exersând

Orice șofer începător se poate confrunta cu situații mai puțin plăcute în trafic. Cu toate acestea, acest lucru nu ar trebui să îl descurajeze. Chiar și șoferii profesioniști se confruntă cu situații dificile din care este greu să ieși. Cu fiecare kilometru în plus parcurs, vei vedea că te descurci din ce în ce mai bine.

3. Circulă cu viteza corespunzătoare

Mereu se pune accent pe faptul că șoferii începători merg prea încet și încurcă traficul. Dar să nu uităm că la un moment dat, toți șoferii au fost începători. Așa că, nu te simți presat de alți conducători, circulă cu viteza legală și totul o să fie bine.

4. Semnalizarea ar trebuie să-ți intre în instinct

Desigur că există șoferi ce au uitat de acea manetă din stânga ce indică dacă vrei să schimbi sensul de mers sau nu. Șoferii începători ar trebui să semnalizeze de fiecare dată când schimbă direcția de mers, făcând din acest lucru un obicei, unul obligatoriu. Nerespectarea acestei reguli poate duce la accidente serioase.

5. Atenție sporită la bicicliști și motocicliști

Spațiul carosabil nu este doar pe vehicule cu patru roți. Bicicliștii și motocicliștii au în egală măsură dreptul de a circula și trebuie tratați cu respect.