Unde își cumpără casă Elena Ionescu de la Survivor. Ce face cu banii câștigați la Kanal D

Elena Ionescu, câștigătoarea ”Survivor România” a intrat în posesia unei sume frumușele, este vorba de de un cec de 250.000 de lei, bani pe care vedeta știe deja cum îi va cheltui în perioada următoare.

Așa cum declara imediat după terminarea show-lui, Elena își dorește să-i poată oferi fiului său, Răzvan, o casă în care să poată crește frumos, având în vedere că în ultimii 15 ani a locuit cu chirie. Vedeta a mai povestit că de când se află în București nu a avut ocazia să strângă atât de mulţi bani dintr-o dată să poată cumpăra o locuinţă, iar acum a venit momentul, mai ales de când a venit Răzvan pe lume, fiind conștientă că are o mare responsabilitate faţă de el. Elena a declarat că deja știe unde își va cumpăra noua căsuță pentru Răzvan și pentru ea, mai exact în Popești-Leordeni.

„Miza, de la început, a fost să îi creez celui mic un cămin, condiţii de viaţă mai bune. Noi am stat în chirie. În 15 ani de când locuiesc în Bucureşti nu am avut ocazia să strâng atât de mulţi bani dintr-o dată să pot să achit o locuinţă, iar acum a venit momentul. De când a venit Răzvan pe lume am o mare responsabilitate faţă de el”, a spus Elena Ionescu.

Vedeta este bucuroasă că a reușit să câștige reality-show-ul ”Survivor România” dar și de faptul că acum are banii necesari cu care să își cumpere o căsuță pe pământ, cu un pic de curte. Își dorește cât mai mult spațiu cât să se joace băiețelul ei afară. Vedeta a spus că-și dorește o curticică mică pentru ea și Răzvan și o căsuță modestă.

„Vreau să îmi cumpăr o casă. O căsuță pe pământ, cu un pic de curte. Vreau să am suficient loc cât să se joace băiețelul meu afară. Am și un câine, o cățelușă maidaneză pe care am găsit-o pe stradă și am adoptat-o și pe care o iubim foarte mult. O curticică mică ar fi suficient pentru noi și o căsuță modestă. Știți cum se spune, să ai unde să pui capul… E altceva când știi că e casa ta, oricât de micuță ar fi. Noi acum stăm cu chirie, așa că asta vreau să fac cu premiul de la Survivor România, o casă în Popești – Leordeni”, a mai povestit Elena.