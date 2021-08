Unde a plecat Elena Udrea în vacanță. Apariția surpriză pe plajă, puțini credeau că o vor vedea așa

Elena Udrea a plecat în vacanță cu familia, pentru a sărbători un eveniment destul de important din viața sa. Puțină lume știe ce se întâmplă în sânul familiei Elenei Udrea, însă ultimele poze postate de aceasta pe rețelele de socializare spun totul.

Unde a plecat Elena Udrea în vacanță

Elena Udrea și logodnicul ei, Adrian Alexandrov, mai tânăr cu 13 ani, au lăsat tumultul Capitalei pentru câteva zile de relaxare în Delta Dunării. Anul acesta, cuplul de îndrăgostiți serbează cinci ani de relație, așa că aniversarea i-a prins pe cei doi într-o destinație frumoasă din România: Delta Dunării.

Apariția surpriză pe plajă, puțini credeau că o vor vedea așa

Fostul ministru al Transporturilor și omul de afaceri s-au distrat la un resort de cinci stele din Deltă, alături de fetița lor, Eva Maria. Îmbrăcată lejer și cu ochelari de soare, Elena Udrea s-a fotografiat alături de familia sa, Adrian Alexandrov și Eva Maria. De asemenea, aceasta mai apare în costum de baie, la plajă, vizibil bronzată și extrem de fericită.

După un periplu la Cluj-Napoca, acolo unde logodnicul ei construiește un complex de locuințe, Elena Udrea s-a distrat în weekend, în Delta Dunării, alături de Adrian și fiica lor, Eva Maria, în vârstă de trei anișori. N-au uitat să treacă mai întâi prin stațiunea Mamaia, locul în care s-au cunoscut în vara lui 2016, apoi au evadat în atmosfera liniștită a Deltei Dunării.

Unde s-a cazat Elena Udrea

Cei doi iubiți au ales un resort superb de lux, de cinci stele, recunoscut pentru serviciile sale de calitate. Aici, o noapte de cazare costă 150 de euro, pentru un apartament spațios și elegant.

În escapada luxoasă, Elena Udrea a preferat să stea la soare cât este ziua de lungă ba cu Adrian, ba cu Eva Maria, profitând la maximum de temperaturile ridicate.

Cine este Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea

Adrian Alexandrov are 34 de ani, este din Tulcea și a absolvit London Academy of Media Film and TV Presenter. Mai demult, tânărul a cochetat cu moda, acesta defilând în prezentările designer-ului Cătălin Botezatu. Mai târziu, s-a făcut steward pentru compania Emirates, unde a făcut mulți bani.

În prezent, Adrian este broker imobiliar, având toată susținerea iubitei sale, Elena Udrea, cu care are o fetiță de trei ani, Eva Maria. În vara lui 2017, Elena Udrea și Adrian Alexandrov s-au logodit în mare secret, iar la data de 20 septembrie 2018, s-a născut Eva Maria, într-o maternitate din Costa Rica.