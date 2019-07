Unde a fost prins șoferul din Timiș. Primele cuvinte pe care le-a rostit după ce polițiștii au pus mâna pe el

Ionel Boldea, atacatorul din Timiș care a ucis un bărbat și a rănit alte 5 persoane, a fost prins de polițiști, în noaptea de miercuri spre joi. Acesta are 33 de ani și a îngrozit cu faptele sale orașul Făget, în cursul zilei de ieri, 3 iulie 2019. Tânărul a fost dus imediat la audieri, iar ce a urmat a fost un episod halucinant inclusiv pentru polițiștii care i-au ascultat povestea.

Polițiștii din Timiș l-au căutat timp de mai bine de 12 ore pe atacatorul din Timiș, iar când l-au prins au fost uluiți sp audă care au fost primele lui cuvinte. Bărbatul a fost găsit în localitatea Bichigi, lângă Făget, acolo unde se pare că a reușit să ajungă după ce a furat o a doua mașină, în urma atacurilor.

Când a fost imobilizat, tânărul i-a șocat pe oamenii legii. ”Am niște bani în buzunarul din spate. Eu vreau să vă fac munca cât mai ușoară. Dacă știți ce se întâmplă în lumea asta”, le-ar fi spus Ionel Boldea polițiștilor.

Atacatorul din Timiș le-a spus polițiștilor și ce l-a determinat să comită faptele atât de odioase. Totul s-a întâmplat din cauza unei… icoane de argint, care l-a înfuriat atât de tare încât a zdrobit la propriu tot ce i-a ieșit în cale. De fapt, pe imagini se vede cât de violent era tânărul care a ieșit pe străzi furios, încercând să intre în curțile oamenilor. Ionel Boldea a mai recunoscut că era drogat în momentul în care a comis faptele.

”Din cauza unei icoane dintr-o cameră. Mă duceam acasă să fac un duș. Am stat până acum într-un pom. Mașina este a lui Ionuț, a unui prieten care a lăsat-o la Povergia, care a pescuit fraudulos. Icoana de argint m-a scos afară din casă la 6 dimineața și m-a făcut să fac unele lucruri, să am o forță inumană. Am dat cu piciorul, am spart capul unei femei, am spart capul unui om.”, a mai declarat Ionel Boldea, potrivit Pressalert.ro.