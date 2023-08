Unde a apărut Mădălina Ghenea înainte să împlinească 36 de ani. A atras privirile tuturor cu ținuta aleasă FOTO

Mădălina Ghenea este, fără doar și poate, una dintre cele mai frumoase femei din lume. Recent, superba brunetă a împlinit vârsta de 36 de ani, însă cu puțin timp înainte de aniversare, a publicat în mediul online mai multe fotografii și și-a deschis sufletul în fața admiratorilor săi. Românca a fost o apariție spectaculoasă.

Una dintre cele mai frumoase femei din lume a împlinit recent vârsta de 36 de ani. Mădălina Ghenea a ales să marcheze momentul cu o serie de fotografii surprinse în cadrul unei ceremonii cu totul speciale. Vedeta a făcut un gest neobișnuit pentru pentru ea.

Românca și-a deschis sufletul în fața admiratorilor săi, demontând speculațiile apărute în presă în ultimele zile.

Au mai rămas doar câteva ore până la ziua mea de naștere…

Știu că nu mă descruc prea bine cu Instagram, dar sunt mândră de câteva lucruri mici care s-au întâmplat în ultima vreme și pe care, desigur, am întârziat să le împărtășesc.

Mai întâi acest premiu uimitor pe care l-a primit pe aceeași scenă veșnica mea inspirație, unica Sophia Loren.

Deși am citit în ziare că am fost fotografiată în Maratea într-un fel de vacanță, ei bine, „vacanța” a durat doar 20 de ore, timp în care abia am dormit, am mâncat multă mâncare bună, s-au făcut multe poze cu și fără acordul nostru, am acordat interviuri și am participat la ceremonia de premiere. Motivul pentru care arătăm destul de obosiți în fotografiile publicate este că am călătorit 15 ore pentru a ajunge acolo și 25 pentru a pleca de acolo.