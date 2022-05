Una dintre fetele lui Ilie Năstase și-a deschis cont pe un site pentru adulți. Vestea care îl va șoca

Una dintre fiicele lui Ilie Năstase și-a deschis cont pe un site de adulți. Aceasta și-a invitat admiratorii să o vadă pe onlyfans, o platformă care găzduiește conținut exclusiv pentru adulți. Astfel, contra unei sume lunare, fanii o pot vedea pe fiica fostului jucător de tenis în ipostaze explicite. Amintim că tot acolo, alte femei, precum Larisa Drăgulescu, realizează și diverse materiale video, la cerere.

Una dintre fiicele lui Ilie Năstase are cont pe onlyfans, site-ul pentru adulți. Este vorba despre Charlotte Năstase, în vârstă de 32 de ani. Aceasta și-a invitat admiratorii să o urmărească pe acest site, unde, contra sumei de 37 de dolari, o pot vedea în imagini explicite.

Tânăra și-a făcut și o descriere sugestivă contului: și-a botezat sânii Chloe și Coco, iar fundul l-a botezat drept Rolex. Aceasta a mai dezvăluit că are un piercing la un sfârc și că ar vrea să își pună unul și în celălalt sfârc.

Ilie Năstase, fostul mare jucător de tenis, are cinci copii: pe Nathalie Năstase, în vârstă de 45 de ani, fiica cea mare a lui Ilie Năstase din căsătoria cu belgianca Dominique Grazia, pe Nicolas, în vârstă de 35 de ani, și pe Charlotte, copiii înfiați de fostul sportiv pe vremea când era căsătorit cu Alexandra King, pe Alessia, în vârstă de 18 ani, și pe Emma, în vârstă de 15 ani, cele două fete pe care le are împreună cu fosta lui soție, Amalia.

Ilie Năstase este căsătorit în prezent cu Ioana Simion. Cei doi au avut o relație presărată cu scandal, și nu o dată Ioana Simion a depus actele de divorț. Însă lucrurile par să se fi liniștit între cei doi soți, iar Ilie Năstase ar fi convins-o pe mai tânăra soție să renunțe la cererea de divorț.

„Am renunțat la divorț. Mi-am retras cererea săptămâna trecută. În aceste trei luni, Ilie mi-a demonstrat că nu trebuie să divorțez. Pentru Ilie a fost o mare surpriză când i-am spus decizia mea.

Vă mai spun că am făcut-o pentru că acest om are nevoie de mine, de ajutorul meu. Este la vârsta la care are nevoie de ajutor și din păcate nu are pe nimeni în preajma lui care sa i-l ofere. Prietenii îți sunt aproape când ți-e bine sau la distracții, însă nimeni nu-l întreabă dacă are nevoie de un doctor sau dacă a mâncat ceva”, spunea Ioana Simion pentru click.ro, în luna martie.