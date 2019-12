Un stilist le-a schimbat viața acestor femei. Uimitor cum arătau înainte de întâlnirea cu el

Fie că ne place să o recunoaștem sau nu, există o legătură strânsă între felul în care arătăm și starea pe care o avem. Să ieși în lume afișând cea mai bună versiune a ta îți poate da un sentiment profund de încredere și stimă de sine. Un stilist bun te poate ajuta să întorci toate privirile.

Un stilist rus le-a schimbat viața femeilor care au apelat la el

Stilistul Alexandr Rogov a schimbat viața a zeci de femei care au apelat la serviciile lui. El a vrut să demonstreze că stilul și eleganța sunt un mix de alegeri bune combinate cu puțină creativitate, fără să fie nevoie de o cheltuială prea mare.

„Am fost unul dintre cei mai cunoscuți stiliști din Rusia. Am lucrat pentru reviste de modă, cu designeri celebri la nivel internațional și pentru branduri precum Dior și Chanel. Apoi am primit oferta de a lucra ca prezentator TV și așa mi-am început cariera în televiziune. Am lucrat pentru TLC, MTV, TNT, iar acum sunt la CTC, cel mai important canal de divertisment din Rusia”, a declarat stilistul pentru boredpanda.com

Când nu se ocupă de schimbări de look, Alexandr Rogov predă lecții de modă și stil în mai multe locuri din Moscova. Pune foarte mult suflet în ceea ce face și încearcă să spargă barierele pe care ceilalți stiliști încă refuză să le evite.

„Încerc să exploatez cele mai bune părți ale femeilor. Le ajut să devină cea mai bună versiune a lor. Nu o fac doar pentru show, o fac pentru ca ele să se simtă bine. Nu sunt un simplu stilist, sunt și psiholog”, a mai spus Alexandr.

Rusul a dezvăluit și care este cea mai frumoasă parte a meseriei sale: „Cel mai mult mă bucur atunci când întorc oglinda și văd reacția clientelor mele. Este cel mai frumos sentiment.”

Vezi mai multe poze cu persoanele care au apelat la stilistul Alexandr Rogov în GALERIA FOTO.