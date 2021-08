Un șofer beat din București a distrus mai multe mașini parcate regulamentar. Ce s-a întâmplat imediat

Teribilismul și inconștiența la volan fac victime în fiecare zi. Un eveniment nefericit a avut loc noaptea trecută în București, acolo unde un șofer în stare de ebrietate a distrus mai multe mașini parcate în locuri permise.

Un șofer aflat în stare de ebrietate a făcut ravagii în sectorul 1 al Capitalei, acolo unde cinci mașini au fost distruse în totalitate după ce tânărul a pierdut controlul volanului. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă pagubele materiale ating sume uriașe.

La fața locului a fost solicitată de urgență intervenția Polițieie și a unui echipaj medical, șoferul fiind testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a fost de 0,77 miligrame de alcool pur în aerul expirat, astfel că tânărul teribilist s-a ales cu dosar penal pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, potrivit observatornews.ro.

Un caz similar a avut loc la Mamaia, în urmă cu 3 zile, acolo unde un turist bucureștean s-a filmat în timp ce arunca cu scaune și sticle pe mașinile din parcarea unui hotel, dar și asupra trecătorilor care treceau prin fața lui. Acesta a fost reținut la sediul Poliției, urmând a primi pedeapsa corespunzătoare pentru faptele sale.

„Bărbatul, in vârstă de 28 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice. In cursul zilei de mâine urmeazăp a fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța cu propuneri corespunzătoare”, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța, Andrea Iliescu.