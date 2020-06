Un șef PNL dă bacalaureatul la 42 de ani. Reacția neașteptată după proba de limba română

Prim-vicepreședintele PNL Vrancea, Daniel Moroșanu, a susținut prima probă la examenul de Bacalaureat, la vârsta de 42 de ani. Cum primul hop a trecut, politicianul local și-a descris performanța astfel: „Nici prea-prea, nici foarte-foarte”.

Șef PNL, bacalaureat la 42 de ani. Prima reacție după proba de limba română

Daniel Moroșanu a absolvit în anii ’90 o şcoală profesională de mecanici auto, iar în urmă cu doi ani a absolvit şi liceul, la seral. Cum fără diploma de bacalaureat nu are șanse mari la o funcție superioară, prim-vicepreședintele PNL Vrancea a luat loc luni dimineață în bancă, alături de cei mai proaspeți absolvenți, la Liceul ”Simion Mehedinți” Vidra, participând la proba scrisă la Limba și literatura română.

„Subiectele au fost nici prea-prea, nici foarte-foarte. Am învăţat şi sper să fie bine. Mai am miercuri şi joi, la istorie şi geografie. Nu m-am hotărât dacă în eventualitatea în care iau Bacalaureatul voi urma şi o facultate“, a spus Daniel Moroşanu pentur Adevărul.

Daniel Moroșanu este prim-vicepreședinte al PNL Vrancea din anul 2017, unde se ocupă de Departamentul de Politici Publice. Este considerat unul dintre oamenii de încredere ai ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Ion Ștefan, fiind și șoferul personal al acestuia cât timp Ștefan a fost deputat.

„Nu a fost un impediment în carieră”

Moroșanu a povestit că a fost plecat la muncă în străinătate, unde și-a făcut și familie. Acesta nu vede niciun impediment ”atât de mare” în faptul că nu a făcut liceul la timp.

„Am absolvit o scoala profesionala de mecanici auto, iar liceul l-am facut la seral, e pentru prima data cand dau BAC-ul, am facut si o postliceala. Am avut nevoie de pregatire. Acum m-am hotarat sa dau si BAC-ul. Nu a fost un impediment in cariera (n.r. – lipsa BAC-ului). Chiar deloc. Iti trebuie o doza de curaj ca sa dai BAC-ul la varsta la care l-am dat eu”, a declarat Moroșanu pentru Ziare.com.