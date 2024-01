Un român a mers în Rusia să petreacă Revelionul și a avut o experiență nefericită: „Niet, romanski niet!”

Un român a decis să viziteze Rusia pentru a vedea dacă zvonurile cum că este o țară foarte strictă sunt adevărate. Inițial, acesta a avut o impresie foarte bună despre capitala Moscova, dar experiența de care a avut parte de Revelion a fost una foarte nefericită.

Cosmin Avram este un vlogger foarte cunoscut care călătorește alături de partenera sa în toate colțurile lumii. Cei doi au decis să petreacă Revelionul în Rusia, mai exact Sankt Petersburg, al doilea cel mai mare oraș.

Clipul video a atras în doar o zi sute de mii de vizualizări. Inițial, Cosmin nu avea de gând să filmeze, însă lucrurile au luat o întorsătură ciudată. Alături de partenera sa, au încercat să ajungă în piața cea mare din centru unde ar trebui să aibă loc artificiile.

Cu toate acestea, securitatea era foarte aspră, iar celor doi li s-a refuzat accesul pentru că erau români.

„De primul control am trecut fără probleme, după care, acolo în capăt, după ce am stat la coadă, ne-au întors din drum. Fără niciun fel de explicație clară. Așa că românii nu au voie să vadă focurile de artificii de aici din Sankt Petersburg. Mai bine rămâneam în Moscova, acolo oamenii păreau mult mai indulgenți. Aici, inițial au controlat tot, pentru că te pune să scoți geanta, controlează tot. Au văzut că nu știu rusă, că nu înțeleg ce zice. I-am spus că sunt turist, m-au întrebat de unde sunt. I-am zis România. Mi-a cerut pașaportul, s-a uitat spre pașaport, s-a întors spre colegii săi, le-a spus romanski, după aia niet. Romanski niet. Și ne-a dat afară. Dubios. N-aș vrea să spun că e discriminare, dar așa pare. Am vrut să vă arătăm focurile de artificii mai de aproape”, a precizat vlogger-ul.