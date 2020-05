Un nou scandal în showbiz-ul din România. Ruby n-a mai rezistat și a atacat o altă artistă: ”I-aș stinge lumina”

Ruby primește afirmații deranjante chiar de la o colegă de breaslă. Cu cine se războiește cunoscuta artistă și ce ar putea să o deranjeze foarte tare? Colega sa a dat cărțile pe față.

Mare scandal în showbiz-ul românesc! Ruby este vorbită de rău peste meleaguri chiar de o colegă de breaslă care a făcut primul pas în ceea ce ar putea fi un război al divelor. Elena Ionescu a venit cu afirmații dure care au vizat-o pe frumoasa solistă. Cu toate că cele două nu au avut mai nimic în comun, în afară de domeniul în care activează, acestea se pare că au prins o antipatie imensă de la participarea la Survivor. Din fericire pentru acestea, n-au trebuit să se suporte mult, pentru că Ruby a părăsit rapid competiția, iar Elena continuă să se afle și acum în Dominicană. Cea din urmă a menționat că Ruby a fost persoana care a dezamăgit-o cel mai tare în cadrul show-ului de aventură. Amintim că marele război sportiv se duce între Faimoșii – Elena, Ghiță, Emy și Cezar și Războinicii – Iancu, Lola, Emanuel și Ema.

”Ruby a fost o persoană care, din păcate, mi-a lăsat așa, un gust amar, pentru că eu înțeleg întotdeauna, și mai ales jocul acesta l-am înțeles până în momentul de față că este o strategie și că ne dorim cu toții să rămânem până la final sau să trecem peste anumite lucruri ca să ajungem la final, dar nu mă așteptam niciodată să îmi aud niște vorbe urâte, pe care nu le știam. Nu știu dacă a fost o minciună la mijloc, nu știu prin ce formă au fost ele spuse, dar m-a deranjat să văd că un om are atâta răutate gratuită. Nu i-aș da o macetă, i-aș da o lecție. I-aș stinge puțin lumina, cu toate că nu am nimic personal cu ea, dimpotrivă, pentru că nu am avut nimic de împărțit cu fata aia nici măcar un prieten, un băiat, o piesă, nimic”

Elena Ionescu