Un nou focar de infecție amenință România! Autoritățile cer „carantină totală”. Localnicii sunt păziți de armată să nu iasă din case

Situație disperată în orașul Țăndărei, din județul Ialomița! Autoritățile au cerut carantina totală, după ce a fost înregistrat cel mai mare număr de bolnavi infectați. Acest lucru vine ca urmare a faptului că localnicii nu au respectat măsurile de prevenire a infectării cu COVID-19 și au părăsit domiciliu.

Câte persoane infectate adăpostește orașul Țăndărei

În cursul zilei de astăzi, orașul Țăndărei a fost acaparat de armată, această măsură fiind luată ca un ultim colac de salvare împotriva răspândirii virusului. În alte circumstanțe, acesta ar putea fi cel de-al doilea oraș intrat în carantină totală. În momentul de față, aici există deja 37 de persoane infectate și cel puțin două decese. Motivul este cât se poate de revoltător, ținând cont că multe persoane care locuiesc aici s-au întors din țări precum Spania, Italia, Franța și Germania și nu au ținut cont de condițiile de izolare. Aceștia au participat la diverse petreceri, nunți și înmormântări reușind să transmită virusul către toată comunitatea, porivit recorder.ro.

Mărturii ale locuitorilor din orașul Țăndărei

Jurnaliștii de la recorder.ro au luat zilele trecute interviul mai multor persoane infectate cu noul coronavirus, iar printre pacienții bolnavi s-a regăsit și Leonard, un tânăr de 26 de ani, originar din Țăndărei. Acesta este internat la Institutul „Matei Balș” și povestește cum s-au desfășurat evenimentele la el în oraș.

„De șase zile sunt internat la Matei Bals, în București. M-am întors din Milano, Italia, pe 11 martie, cu familia și cu niște prieteni. Noi suntem din Țăndărei, acolo noi avem o comunitate mare de rromi. Ne-am întors acum mulți din Italia, din Marea Britanie. De la graniță ne-au dus direct în carantină, la Amara. Am stat 12 zile acolo.

Mă cam durea în gât, mă simțeam obosit. Tuseam. Și respirăm mai greu, așa. Și acum tușesc, am o tușe seacă. Mi-au făcut test și am fost pozitiv, dintre toți ai mei. M-au adus la Balș, aici mai sunt și alții de la Țăndărei. Eu mă simt bine acum, mi-au zis că sunt bine la plămâni. Dar o cunoștință a mea e aici într-un salon, nu se simțea prea bine. Am vorbit azi dimineață, mi-a zis că i-au găsit niște probleme, ceva infecție de la virus„, a povestit acesta.

În plus, tânărul povestește că a participat la o înmormântare și că soțul persoanei moarte a fost testat pozitiv „Cam toți cei care au fost la înmormântare au simptome„, a adăugat el.

Ținând cont de împrejurări, prefectul județului, Tomiță Manea a cerut carantinarea totală a orașului, după modelul Sucevei. Prefectura Ialomița a anunțat ieri aprobarea carantinei totale de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, ca urmare a solicitării trimise din partea Direcţiei de Sănătate Publică.

Potrivit prefectului Ialomiței, începând de astăzi, 800 de persoane întoarse din străinătate sunt păzite de armată pentru a nu părăsi domiciliu, iar numărul forțelor de ordine din acest oraș s-a dublat.

Autoritățile din Ialomița au anunțat că 23 de militari, împreună cu poliția și jandarmii vor asigura respectarea măsurilor regăsite în Ordonanța militară.