Un nou cuplu de senzație în showbizul românesc? Larisa Popa primește cadouri scumpe după plecarea de lângă Pescobar

Larisa Popa i-a spus ‘adio’ lui Pescobar, dar o duce mai bine de când a renunțat la jobul de la Taverna Racilor. Un milionar din România a pus ochii pe ea și a bombardat-o cu cadouri scumpe. Cine ar încerca să ajungă la inima brunetei?

Larisa Popa, managerul de la Taverna Racilor, a anunțat public că nu mai lucrează pentru Paul Nicolau, zis și Pescobar. În ultimii ani, bruneta a fost mâna dreaptă a acestuia, însă acum a decis că a venit momentul să o ia pe alte drumuri. Însă fosta angajată a lui Pescobar o duce din ce în ce mai bine de când a rămas fără job. Aceasta i-ar fi picat cu tronc unui afacerist român. Este vorba despre Victoraș Micula, care nu mai ține cont de bani atunci când vine vorba de femei.

Tânărul nu se mai uită la finanțe când vrea să cucerească o femeie și face cadouri cu nemiluita. Așa se face că Victoraș face tot posibilul acum să-i intre în grații brunetei.

Conform Cancan, Larisa Popa s-ar bucura acum de ”sufletul bun” al lui Victoraș. Pe TikTok, milionarul i-ar fi oferit deja acesteia o mulțime de cadouri, iar unii internauți s-au întrebat dacă între ei este vorba despre o relație amoroasă.

Toată lumea îl știe pe Victoraș Micula, moștenitorul unei averi colosale, așa că nu este de mirare de ce a încercat să o cucerească pe Larisa cu cadouri extrem de costisitoare!

Larisa Popa, fosta manageră de la Taverna Racilor, a răbufnit după ce a fost acuzată că a exagerat cu operațiile estetice. Invitată recent la un podcast, ea a precizat că a renunțat la job, dar nu regretă alegerea făcută.

„Da, am implanturi. Practic este o diferență dacă te uiți la mine. Diferența pot să zic că stă la nivelul buzelor, pentru că am acid hialuronic. Și la nivelul buzelor, pentru că am acid hialuronic. Ok și la nivelul frunții am botox pentru riduri. Toată lumea confundă operațiile estetice cu intervențiile non-invazive. De aici, probabil, schimbarea mea pe care unii o văd radicală”, a declarat Larisa Popa, la podcastul “Tare e tot” cu Viorel Grigoroiu.