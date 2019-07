Un lac din România poate vindeca depresia. Ce proprietăți deosebite are lacul din Caraș-Severin

România, plai frumos! ”Scumpă țară românească/ Cuib în care ne-am născut/ Câmp pe care s-a văzut/ Vitejia strămoșească/ Scumpă țară românească”, a scris Coșbuc. Dar nu e numai frumoasă, ci și plină de magie. Iată ce se spune despre lacul din Caraș- Severin.

Un lac din România poate vindeca depresia

România, loc în care peisajul se schimba la 90 de kilometri, este o țară plină de locuri pitorești ce te fac să te simți ca într-o poveste. Deși am fost binecuvântați cu multe din punct de vedere geografic, astăzi este vorba despre un lac. Apa albastră, transparentă, unde poți vedea peștii cum înoată pe fundul apei. Mai mult, privindu-l, se spune că scapi de depresie. Localizarea clară a locului mirific este Parcul Național Cheile Nerei, Beușnița, din Caraș-Severin, iar de menționat este și că lacul mai este cunoscut și sub denumirea de Ochiul Beiului.

Istoria lacului

Locul magic are la bază și o povestea. În vremea Imperiului Otoman, o provincie sau un oraș era condus de un bei. Fiul unui bei din acea zonă s-a îndrăgostit de fiica unui cioban care a răpit-o și a închis-o în Turnul Mare din Cheile Nerei. Pe timpul nopții, tânăra a reușit să scape cu o funie împletită din propria rochie.

Beiul s-a înfuriat și a cerut ca fata să fie ucisă, dar fiul nu a fost de acord, s-a supărat extrem de tare și a plâns până a creat acest lac. Oamenii locului spun că până și acum ielele se adună în jurul lacului în noaptea de Sânziene, se spală în apa cristalină și dansează în jurul lacului.

Ochiul Beiului nu îngheață niciodată

Ochiul Beiului se află la o altitudine de 310 de metri și are forma unui ochi, de unde și numele. Dacă vrei să descoperi mai mult lacul, trebuie să știi că are o adâncime de 3,5 metri și un diametru de 15 metri. Acesta este alimentat continuu de un izvor carstic subteran, așa că nu îngheață niciodată iarna. În timpul anului, lacul își păstrează o temperatură constantă între 4 și 8 grade Celsius și atrage în fiecare an păsări migratoare precum rațe sălbatice și stârci cenușii.