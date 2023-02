Un fotbalist din naționala României, declarații șocante. „Am devenit și eu rus”

Eric Bicfalvi se simte excelent în Rusia, la formația Ural, locul 10 în prima ligă. Fotbalistul român a acordat un interviu în care a spus că nu este tentat să plece, deși are multe oferte. Jucătorul care a îmbrăcat de nouă ori tricoul naționalei României este foarte atașat de clubul la care joacă din anul 2016 și a primit de curând o propunere pentru un nou contract, deși are aproape 35 de ani.

Eric Bicfalvi nu vrea să plece din Rusia, deși a primit mai multe oferte, în contextul climatului tensionat din această țară, din ultimul an, după ce Vladimir Putin a dat ordin armatei sale să atace Ucraina. Jucătorul cu nouă meciuri în naționala României joacă la formația Ural și este un om de bază la formația care se află pe locul 10 în prima ligă din Rusia, un campionat extrem de puternic. Eric Bicfalvi a semnat cu această formație în anul 2016 și nu a vrut să plece nici când a primit oferte pe bani mulți. La un moment dat, în presă au apărut informații că ar fi fost ofertat chiar de Mircea Lucescu.

„Cred că după atâţia ani în această ţară, am devenit şi eu rus. Sunt ofertat o dată la șase luni. Am primit o ofertă din Rusia, dar am ales să rămân la Ural. Ultima dată, niște cluburi au încercat să profite de situaţia politică din jurul Rusiei, s-au oferit să suspende contractul. Am refuzat. După aceea nu m-au contactat.

După părerea mea, acest lucru este pur şi simplu necinstit față cu Ural. Sunt aici pentru al şaptelea an, dau totul pentru echipă şi nu pot face asta”, a declarat Eric Bicfalvi, în interviul din sport express.ru.