Un fost concurent de la Românii au Talent s-a afișat pentru prima dată cu iubita în public FOTO

Un fost concurent de la Românii au Talent și-a dezvăluit statusul amoros. Surpriza a fost una foarte mare pentru fanii săi! Iată despre cine este vorba și cu cine se iubește?

Emil Rengle este vizibil mai fericit ca niciodată și dezvăluie pentru prima oară cu cine se iubește! Noua ipostază în care s-au surprins amorezii arată că povestea lor se scrie de ceva timp și are să dureze mult. Cunoscutul dansator s-a filmat alături de iubita sa îndeplinid una din cele mai cunoscute provocări pentru cupluri. Surpriza pentru fani a fost că de data aceasta o femeie i-a pus inima pe jar, ultimul interviu despre viața personală surprinzând detalii conform cărora acesta ar fi avut o relație cu un bărbat. Cei care îl urmăresc pe rețelele de socializare s-au bucurat că artistul a împărtășit bucura sa cu ei, toți felicitându-i pentru relație.

„Eu sunt deschis, nu ştiu ce îmi va aduce viaţa, că va fi o femeie, că va fi un bărbat. Cred că aceste momente de dragoste sau de îndrăgostire vin fără să le căutăm şi ştiu că atunci când va trebui să se întâmple se va întâmpla. Până atunci rămân doar deschis şi încerc să iubesc toţi oamenii cu care lucrez, colaborez. (…) Legat de viaţa mea personală o să vedem ce îmi aduce viitorul. (…) Nu am putut niciodată să am o relaţie stabilă pentru că am călătorit foarte mult. Eu cred în dragostea aceea de cuplu, cred că noi ca oameni suntem creaţi să convieţuim în doi şi să ne ajutăm unii pe alţii. Ultima mea relaţie a fost cu un bărbat”

Emil Rengle (Sursa: viva.ro)