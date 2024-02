Un englez este revoltat după ce a mers la un restaurant din Cluj: ‘Este total inacceptabil’

Un englez este extrem de dezamăgit de România, după ce a petrecut câteva zile la noi în țară. Acesta a avut ocazia să servească masa în mai multe restaurante însă, la un moment dat, unul din Cluj l-a scos din sărite. De ce este revoltat străinul și ce a făcut în acel moment.

În ultima vreme, o voce din inima Clujului a strigat împotriva unei practici tot mai des întâlnite în industria restaurantelor: creșterea excesivă a prețurilor și strategiile manipulative de marketing. Această voce aparține lui Aaron Roberts, un fotograf britanic îndrăgostit de frumusețea orașului, dar îngrijorat de tendințele economice care afectează comunitatea locală.

Recent, Roberts a împărtășit experiența sa dintr-un restaurant clujean, exprimându-și dezamăgirea față de prețurile exorbitante. Acesta a mărturisit că a preferat să plece când a văzut ce prețuri sunt în meniu, pe motiv că așa ceva este inacceptabil.

”Nu știu ce se întâmplă. Dar am intrat în Marty Eatery zilele trecute și am fost aproape dezamăgit de prețuri. M-am ridicat și am plecat, nu pentru că nu îmi permit, ci pentru că este total inacceptabil să plătesc astfel de prețuri și refuz să le accept.

Chiar scapă de sub control, dar oamenii sunt complici și lasă să se întâmple. Din perspectiva afacerii, de ce să ceară prețuri uriașe și să creeze o confuzie cu reducerile pentru a da impresii false despre ceea ce este „normal”, dacă oamenii plătesc oricum.

De asemenea, am observat o practică, cresc prețul produsului și apoi pun reducere. Dar până la urmă este același preț ca înainte de reducere.

Lucrurile stau așa în majoritatea localurilor. Peste tot, de circa 2 ani prețurile au crescut de două sau chiar de trei ori, iar oamenii se pare că acceptă situația într-o resemnare de neînțeles!”, a transmis britanicul într-un mesaj pe Facebook.