Un copil de doar 13 ani, cel mai tânăr jucător profesionist din istoria Regatului Unit. Puștiul a oferit o pasă de gol în meciul de debut

Fotbalul oferă multe povești fermecătoare și una dintre ele s-a scris în Regatul Unit, marți seară. Nord-irlandezul Christopher Atherton a devenit cel mai tânăr jucător profesionist din istoria UK. A debutat la o echipă din prima ligă din Irlanda de Nord la 13 ani și 329 de zile și chiar a semnat o pasă de gol.

Valoarea în fotbal nu ține cont de vârstă. O dovedește povestea lui Christopher Atherton, un copil care a devenit cel mai tânăr jucător profesionist din Regatul Unit. Debutul i l-a oferit antrenorul Glenavon, care s-a gândit să-l trimită pe teren în repriza secundă a duelului cu Dollingstown, în Cupa Ligii. Echipa lui conducea la pauză cu 4-0 așa că în repriza a doua i-a oferit o șansă și puștiului talentat de doar 13 ani și 329 de zile.

Tonight, Glenavon Academy player Christopher Atherton made his first team debut against Dollingstown in the League Cup. At 1⃣3⃣ yrs and 3⃣2⃣9⃣ days old, he became the youngest player in the UK to play in a first-class match.

Congratulations Christo!!👏🏼💙 pic.twitter.com/hypGdC5R7p

— Glenavon FC (@Glenavon_FC) September 13, 2022