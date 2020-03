Un concurent de la Survivor și-a cerut iubita în căsătorie, în direct la Kanal D. Ce a răspuns tânăra

Scene emoționante în Republica Dominicană. Unul dintre concurenții ”Survivor Romania”, Cezar Juratoni, din echipa Faimoșilor, și-a cerut iubita de soție, direct din junglă, potrivit wowbiz.ro. Aflat la mii de kilometri depărtare de casă, bărbatul s-a destăinuit unuia dintre apropiații săi de pe insulă, ”faimosul” Mihai Onicaș, căruia i-a povestit și cum va arăta inelul de logodnă. Răspunsul femeii la inedita cerere, i-a lăsat pe toți mască.

Se spune că, uneori, distanța unește și mai mult cuplurile care se iubesc cu adevărat. Dovadă stă și gestul emoționant a lui Ceazar Juratoni, concurent la ”Suvivor Romania”, făcut pentru iubita sa. Pentru că vrea să rămână cât mai mult timp în concurs, bărbatul nu a mai putut ține secretul și a hotărât să se destăinuie unui dintre prietenii săi din aceeași echipă, Mihai Onicaș. ”Ea este femeia visurilor mele și vreau să fim împreună mereu”, a spus boxerul.

”M-am gândit mult aici și îmi este atât de dor de ea. De aceea nu am să mai aștept. Când am să mă întorc în țară, am să-i cumpăr imediat inelul. Îl și vizualizez cum arată și am să i-l pun pe deget.”, i-a spus Cezar lui Mihai Onicaș.