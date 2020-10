Un cerșetor român, erou în Franța. Cui a donat toți bănuții pe care reușise să-i adune: „A topit inimile tuturor”

De peste patru ani, românul Ion Nelu Ghiorloiu, poreclit „Jojo”, în vârstă de 52 de ani, doarme fără a avea un adăpost de asupra capului, în Nisa. Acesta trăiește din mila oamenilor și din puținii bani câștigați din vânzarea unei reviste editate de o asociație umanitară. Cu două zile în urmă, bărbatul a devenit erou pentru o comunitate de francezi.

Cu toate acestea, din puținul lui, „Jojo” a fost mișcat de suferința victimelor inundațiilor din Alpii-Maritimi, după ce zona a fost afectată puternic de furtuna Alex și a decis să ajute. Astfel, românul și-a donat toate economiile sale pentru a face un bine.

În schimbul acestui gest nobil, bărbatul a atras o mare de bunătate și apreciere din partea francezilor. Ca răsplată pentru intenția sa, asociația „Solidarity 06”, care sprijină persoanele fără adăpost și a cărei revistă Jojo o vindea, i-a dedicat un număr în revistă, prezentând cazul său.

Instalat la intrarea într-o parcare din centrul orașului Nisa, Franța, Ion Nelu Gioroiu a fost surprins deseori ținând ușa vizitatorilor teatrului, bibliotecii sau muzeului vecin, având întotdeauna un cuvânt amabil de spus sau un zâmbet de oferit.

După ce a ajuns în atenția presei, „Jojo” și-a exprimat dorința și speranța de a-și găsi un job stabil, o cazare și să urmeze un curs de franceză. Din fericire, dorința lui a fost pe jumătate îndeplinită, la puțin timp după ce a câștigat notorietate peste noapte. Presa a avut pentru el doar cuvinte de laudă, explicând că a „dat tot ce a avut pentru a ajuta victimele inundațiilor„.

De asemenea, persoana care a intrat în contact cu Ion Gorloiu a explicat pentru presa franceză cum s-au desfășurat discuțiile dintre cei doi. Aceasta recunoaște că a rămas impresionată de bunătatea și naturalețea de care românul a dat dovadă.

„M-a sunat spunându-mi că vrea să doneze 150 de euro pentru victime. Când am venit să-l văd, am încercat să înțeleg situația lui și am refuzat să-i iau banii.

Mi-am dat seama că nu are bani și de aceea vinde revistele, dar „Jojo” a insistat. Mi-a spus că a reușit să pună ceva bani deoparte și că vrea să ajute familiile care au pierdut totul, pentru că știe ce simți atunci când rămâi fără nimic ….a scos două pungi cu monede și a insistat să le luăm ”, scrie asociația pe Facebook, potrivit parismatch.com.