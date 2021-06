Un cântăreț de muzică populară se sinucide?! A lăsat un mesaj cutremurător

Clipe de coșmar pentru fanii cântului popular românești. Un interpret de muzică folclorică amenință că își va pune capăt zilelor. Artistul a lăsat un mesaj cutremurător pentru cei dragi. Despre cine este vorba, de fapt, și care este motivul cutremurător care l-a împins să facă un asemenea gest.

Un anunț cutremurător i-a impresionat pe românii iubitori de folclor. Un cunoscut cântăreț de muzică populară amenință că este pe cale de a se sinucide. Marius Baldovin își amenință familia și prietenii că își va pune capăt zilelor din cauza problemelor legale pe care le are.

Se pare că solistul este certat cu legea și a fost reținut de poliție și acuzat de evaziune fiscală. Marius Baldovin, cântăreț și realizator de emisiuni populare, susține că nu mai suportă presiunea și este căzut psihic. Artistul se declară ajuns la capătul puterilor după ce a fost reținut și anchetat de către polițiști de două ori în doar 24 de ore.

În prezent, cântărețul de muzică populară Marius Baldovin se află sub control judiciar și primește ajutor specializat din partea unui psiholog. Cu toate acestea, artistul a lăsat un mesaj de adio partenerului său de viață, în care spune că își va pune capăt zilelor:

Motivele pentru care reputatul artist originar din Târgu-Jiu a ajuns să amenințe că-și va încheia socotelile cu viața i-au speriat pe fanii acestuia. Marius Baldovin a declarat, pentru o publicație acum ceva timp, că suferă din dragoste după ce a încheiat o relație amoroasă foarte importantă.

„Acum ceva timp am fost internat la spital pentru că am cedat psihic. Pentru că sunt la pământ, am luat și un pumn de pastile, am vrut să îmi iau viața, să-mi închei socotelile pentru totdeauna.

Regret ceea ce am făcut toată viața în legătură cu aceea problema. Îmi este foarte greu si nu mai am puteri, plâng deseori, nu mă liniștesc din cauza acestei probleme. Nu mai pot să lucrez datorită acestei probleme.

Au venit și cei de la IPJ Giurgiu pentru alte patru acte materiale, contracte, am fost retinut 24 ore si acolo. Nu mai pot, îmi vine să îmi iau viața și să nu mai aud de nimeni”, a mărturisit artistul.