Un bărbat, care locuia într-un garaj, a câștigat 106.000 de dolari la pariuri. Ce va face cu banii

Un om fără adăpost a dat lovitura vieții sale. Bărbatul care locuia pe străzi a pariat o sumă infimă, dar a ajuns să câștige peste 100.000 de dolari. Robert are planuri mari și știe deja ce va face cu banii.

Uneori, norocul dă peste tine când nu mai ai nicio speranță și nu te aștepți ca ceva bun să se mai întâmple în viața ta. La fel s-a întâmplat și pentru un om fără adăpost, care a dat lovitura vieții sale.

Un parior din Wellington, Noua Zeelandă, și-a plasat pariul luni la Petone Working Men’s Club și a fost uimit când a verificat soldul contului. Jocheul Mark Zahra a reușit să câștige Cupa Melbourne consecutiv cu calul Without A Fight (8,00 dolari), încheind cursa cu o avans de peste două lungimi în fața celui de-al doilea clasat, Soulcombe, și a celui de-al treilea clasat, Sheraz.

Astfel, victoria a corespuns cu pariul bărbatului, care a rămas fără cuvinte când a văzut că biletul este câștigător. Omul străzii nu a putut crede că este adevărat și a fost foarte suspicios, până nu s-a asigurat.

Robert nu a putut crede din prima că se ce petrece este real. Era obișnuit cu greul, cu pierderile, motiv pentru care un câștig i s-a părut ceva ireal. A verificat din nou biletul și vedea același lucru, semn că era învingător.

„Când mi-am dat seama că cei 106.000 de dolari nu au fost o greșeală și că erau cu adevărat ai mei, nu mi-a venit să cred. Am țipat de bucurie, apoi m-am prăbușit în genunchi și am plâns, ca să fiu sincer”, a mai spus bărbatul.

Individul a constatat cu surprindere că acesta biletul său era corect și norocos, realizând că era, de fapt, mai bogat cu suma de 106.000 de dolari. Nu mai văzuse niciodată atât de mulți bani, ceea ce i-a umplut sufletul de bucurie.

Bărbatul a pierdut tot și nu avea nici măcar un acoperiș deasupra capului. A ajuns să locuiască, de mai bine de nouă luni, într-un garaj, iar acum vede posibilitatea unei noi vieți. Pentru prima dată, va călători în afara Noii Zeelande, vis pe care deja îl tăiase de pe listă.

Știe ce are de făcut și a planificat deja cum va cheltui banii. Are de gând să își cumpere propria lui locuință, să ia totul de la 0 și să ducă o viață normală, așa cum avea înainte. Se va bucura de toate reușitele alături de iubita sa, care nu l-a părăsit nici când a pierdut tot.

Robert se simte binecuvântat pentru tot ce se întâmplă acum în viața lui. Este uimit de cum, în doar câteva luni, a scăpat de suferință și se bucură de o șansă la care nici măcar nu își mai permitea să viseze.

„Acum câteva luni plângeam pe marginea străzii pentru că nu aveam unde să mă duc. Acum, mă consider binecuvântat, serios”, a adăugat el.

Nu toți au același noroc precum Robert. Un alt om al străzii a câștigat 37.045 de mii de euro în Super Loto, după ce a jucat mereu aceleași numere. La un moment dat, acestea au fost cele corect și a câștigat o sumă frumoasă.

Gianluigi a ales aceleași șapte numere în SuperLoto de-a lungul timpului, având speranța că, la un moment dat, va avea parte de noroc. Șansa i-a surâs acum, când combinația lui a fost câștigătoare, iar biletul cumpărat cu 1,5 euro într-un magazin din Senigallia s-a dovedit a fi câștigător.

Prin această victorie, Gianluigi a obținut suma de 37.045 de euro. După deducerea taxelor, el estimează că va rămâne cu aproximativ 30.000 de euro. Cu toate acestea, bărbatul se confruntă cu temeri cu privire la obținerea banilor.

De fapt, pentru a încasa suma câștigată, el trebuie să prezinte cardul de sănătate și documentele necesare. Din păcate, bărbatul care locuiește pe străzi nu are niciun document și nu poate dovedi că el este câștigătorul biletului.

„Nu am card de sănătate. Am doar un vechi cod fiscal care nu este bun. Am nevoie de card”, spune bărbatul.