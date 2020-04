Un apropiat al lui Donald Trump a murit din cauza virusului ucigaș. Reacția liderului SUA

Stanley Chera, în vârstă de 70 de ani și un proeminent dezvoltator imobiliar din New York, donator republican care a cofondat Crown Acquisitions, a murit din cauza complicațiilor legate de Covid-19, a confirmat o sursă apropiată lui Chera duminică la CNN.

Un apropiat al lui Donald Trump a murit din cauza virusului ucigaș

Știrea a fost relatată pentru prima dată de jurnalistul Yashar Ali. Cariera imobiliară a lui Chera a început atunci când a început să cumpere clădiri cu amănuntul care dețineau lanțul familiei de magazine specializate pentru copii, exploatații care au devenit Crown Achiziții, potrivit site-ului companiei. În cele din urmă, compania a cedat din magazinele de vânzare cu amănuntul pentru a se concentra pe imobiliare. Exploatațiile Crown includ mai multe proprietăți emblematice din New York, cum ar fi The St. Regis New York și Conacul Cartier.

Chera, prieten bun cu președintele Donald Trump, în perioada 2016 – 2019, a donat în total 402.800 USD lui Donald J. Trump pentru President Inc. și Trump Victory, organizații dedicate susținerii președinției lui Trump, conform evidențelor Comisiei Electorale Federale. Achizitiile Chera’s Crown au semnat o înțelegere în 2008 cu ginerele lui Trump acum și consilier senior la Casa Albă, Jared Kushner, Companiile Kushner și firma de capital privat The Carlyle Group.

Reacția liderului SUA

Trump a vorbit despre Chera la un miting din 2019 în Grand Rapids, Michigan, descriindu-l drept „unul dintre cei mai mari constructori și oameni imobiliari din lume, este un tip grozav și a fost alături de mine de la început„. New York Post a raportat spitalizarea lui Chera și infectarea acestuia cu coronavirus pe 24 martie. Trump l-a descris luna trecută, ca pe un prieten care se lupta cu „viciul” coronavirusului. Trump a spus că are „niște prieteni care sunt incredibil de bolnavi”, făcând referire și la Chera. Casa Albă nu a răspuns cu privire la descrierea lui Trump despre prietenia sa cu Chera sau despre moartea lui Chera.