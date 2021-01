Umilință totală pentru Ludovic Orban, din partea lui Rareș Bogdan: „A pierdut ca papagalul toate ministerele”. Ce îi cere să facă

Prim-vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan, rupe tăcerea cu privire la relațiile pe care le are cu fostul premier. Acesta îl acuză că, după experiența la Palatul Victoria, Orban s-a schimbat foarte mult, eșuând pe mai multe planuri, inclusiv cu privire la conducerea partidului PNL.

Invitat la emisiunea “Interviurile lui Cristoiu”, de la Aleph News, Rareș Bogdan s-a dezlănțuit împotriva colegului său de partid, Ludovic Orban. Prim-vicepreședintele PNL regretă că Orban nu și-a dat demisia din fruntea partidului, fiind răspunzător pentru toate pierderile avute până acum. În plus, Rareș Bogdan insist ca Ludovic Orban să plece de la conducerea PNL, punându-și speranțele că va fi un bun președinte al Camerei Deputaților și doar atât.

Rareș Bogdan s-a declarat un susținător al Guvernului Cîțu, insistând asupra faptului că doar un partid unit și puternic poate să răzbată asupra greutăților.

“Regret că a doua zi dimineața, după alegerile parlamentare, nu am ieșit cu Robert Sighiartău, cu Florin și ceilalți să cerem deimisia președintelui PNL pentru că a dus partidul la pierderea alegerilor.

El nu avea de ce să demisioneze din poziția de prim-ministru, trebuia să-și dea demisia din poziția de președinte de partid.

Sper să nu facem vreo greșeală precum cele pe care le au făcut Ion Diaconescu, Radu Vasile, Mircea Ionescu Quintus, în CDR. Nu am vrut să ies public pe anumite decizii care nu mi-au convenit.

Cred că am tăcut prea mult. Acum singurul lucru cu care trebuie să fiu atent este să sprijinim Guvernul Cîțu (…) Partidul are nevoie de o reformă totală. Partidul este mai puternic cu cât este mai unit, cu atât este mai puternic și toată lumea are loc aici.

Cred că Ludovic Orban va fi un foarte bun președinte al Camerei Deputaților, dar nu cred că trebuie să fie și președinte al PNL. Cred că a eșuat în această calitate”, a transmis Rareș Bogdan la Aleph News.