Ultimul interviu acordat de Aurel Mitran, cel mai longeviv om din showbizul românesc. Managerul a murit azi

Aurel Mitran s-a stins astăzi din viață. Acesta a fost unul din cei mai longevivi agenți de muzică din România. De asemenea, el va rămâne cunoscut drept primul impresar rock de la noi. Cei mai mulți artiști din perioada de aur și oameni din industrie îl plâng acum. ,,Nu credeam vreodată că voi ajunge să spun, a încetat din viaţă Aurel Mitran. Drum lin, prietene. Dumnezeu să te odihnească şi să te aibă în paza Sa. Mulţumesc pentru tot, Aurel!”, a scris Nicu Alifantis. Iată detalii din ultimul său interviu!

Aurel Mitran a fost cel mai cunoscut manager rock al unor artiști și formații precum: Holograf, Iris, Compact, Alexandru Andrieș, Nicu Alifantis sau Laura Stoica. Nenumărați cântăreți și oameni din industrie i-au adus omagii după aflarea veștii tragice.

Cu siguranță el va rămâne în amintirea tuturor pentru profesionalismul de care a dat dovadă și pentru relațiile speciale pe care le-a legat cu fiecare client. Regretatul impresar a susținut în spirit de glumă că se află în showbiz de când ,,Marea Moartă nu era nici măcar bolnavă”.

Acesta a fost cel care a pus bazele primei agenții de impresariat, loc unde au ajuns aproximativ 80% din artiștii din generația lui. De asemenea, managerul a reușit de-a lungul carierei să organizeze în jur de 10.000 de spectacole și concerte.

,,Am făcut o agenție, care a fost prima, în 1990. Ce să zic, de atunci, am impresariat cam 80 la sută din muzicienii din generația mea. Și am organizat, în aproape o jumătate de secol, în jur de 10.000 de spectacole și concerte”, a mai subliniat acesta pentru sursa citată.