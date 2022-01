Cazul tinerei care s-a sinucis în gara din Strehaia a șocat o țară întreagă. Înainte de a recurge la gestul extrem, Adela a dat un ultim apel. Tânăra s-a împușcat imediat după ce conversația s-a încheiat.

Tânăra s-a îndreptat spre baie și s-a împușcat imediat ce a încheiat apelul. Înainte de a-și pune capăt zilelor, Adela a vorbit la telefon cu soțul ei. Potrivit primelor informații, tânăra a intrat la muncă la ora 08:00. Șeful ei spune că avea o stare de spirit bună și nu părea să fie tristă sau afectată de ceva anume. La scurt timp a ieșit din birou pentru a vorbi cu soțul ei, care era și el polițist, iar tragedia a avut loc după ce s-a încheiat apelul.

Tânăra a mers în baia gării din Strehaia și s-a sinucis cu pistolul din dotare. La fața locului a ajuns de urgență o ambulanță. Când au ajuns medicii, Adela încă mai era în viață și a fost trimisă de urgență la spital. Din păcate, aceasta a decedat, cu toate că medicii au resuscitat-o timp de circa 45 de minute.

„A preluat-o Ambulanţa din Strehaia, avea încă activitate cardiacă, pe traseu a intrat în stop cardio-respiratoriu. Noi am venit în sprijin şi am resuscitat-o timp de 45 de minute, dar nu s-a mai putut face nimic. Leziuni incompatibile cu viaţa. Are plagă de intrare a glonţului şi plagă de ieşire. Cea de ieşire este de circa 7-8 cm, la nivelul capului”, a transmis medicul de pe ambulanță, potrivit Observatornews.ro