Ultima oră. Vlad Voiculescu ar putea reveni în Ministerul Sănătății. Ce spune Ioana Mihăilă despre colegul său

Vlad Voiculescu a fost demis din funcția de ministru al Sănătății în urmă cu trei săptămâni, iar în acest moment sunt discuții cu privire la revenirea sa în cadrul ministerului. Ioana Mihăilă și-a exprimat părerea în acest sens, afirmând că cei doi au continuat să colaboreze în toată această perioadă.

Întrebată de posibilitatea revenirii lui Vlad Voiculescu în cadrul Ministerului Sănătății, aceasta a explicat că nu ar avea nimic împotrivă, dacă fostul ministru al Sănătății și-ar dori acest lucru. Mai mult, Ioana Mihăilă consideră că după această perioadă de pauză, lucrurile ar putea fi privite dintr-o altă perspectivă, mult mai clară și mai eficientă.

În ceea ce privește viziunea și obiectivele comune pe care le-a avut cu Vlad Voiculescu, actualul ministru al Sănătății a afirmat că este adevărat, că amândoi au avut aceleași valori și au colaborat bine, chiar și după demiterea acestuia.

„Dacă Vlad va hotărî să vină să ajute, nu am nimic împotrivă. Dar așteptăm să vedem cum decide el. Am pornit în munca asta cu Vlad Voiculescu pentru că am crezut în aceleaşi obiective. Am avut aceleaşi obiective legate de sistemul de sănătate, obiective care în continuare se suprapun. Dacă Vlad va hotărî să vină să ajute, nu am nimic împotrivă.

Cred că, după ce toată lumea va respira și se va liniști după această perioadă tumultoasă, va vedea și contribuția lui Vlad Voiculescu cu alți ochi. Din nou: depinde mai ales de decizia lui”, a explicat Ioana Mihăilă, în cadrul unei emisiuni la Prima TV.