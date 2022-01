Ultima oră! Un bărbat din Gorj a încercat să-și pună capăt zilelelor după ce a primit factura la curent. Suma depășea de șase ori veniturile cetățeanului

Scumpirile la facturile de gaze și curent șochează toată România. Mulți oameni se plâng de faptul că, în lunile de iarnă, aceste datorii s-au dublat sau triplat, în ciuda promisiunii Guvernului de a le ieftini. Există și situații în care oamenii reacționează șocant la aflarea scumpirilor fulminante. Acesta este și cazul unui bărbat din județul Gorj, care a încercat să se omoare după ce a văzut că datoriile îl depășesc.

Scene de groază au avut loc în comuna Turburea, după ce un bărbat care a primit o factură mare la curent a încercat să-și ia viața cu un cuțit. Speriat de gestul tatălui său, fiul l-a sunat repede pe primar, solicitându-i ajutorul. Acesta s-a mobilizat și a venit în ajutor cu un medic și o asistentă, care au tratat bărbatul. Din fericire, victima prezenta răni superficiale, fiind în afara oricărui pericol.

”Aseară am primit un telefon de la fiul acestui cetățean în care acestea îmi spunea să vin repede pentru că tatăl lui vrea să se omoare, se înțepase cu cuțitul. I-am spus copilului să stea liniștit pentru că venim. Noi avem un centru medical în comună care funcționează și pe timp de noapte. Am mers, am luat medicul și asistenta, am mers la cetățean acasă.

Acesta se înțepase cu cuțitul și plângea. Problema este gravă din alt punct de vedere. I-am primis că vom găsi o situație, pentru că mi-a spus că nu mai are cu ce trăi”, a declarat Ion Bârcă, primarul comunei Turburea, la Antena 3.